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綠批立院延會為救罷免、躲司法偵辦 藍反駁

中央社／ 台北20日電

立法院會今天處理國民黨立法院黨團提出「延會至7月31日」及3項公投案，民進黨團幹事長吳思瑤表示，藍白延會就是為了撐起國會保護傘，躲避司法偵辦，為了強行通過普發現金條例，慷國家之慨救自己的罷免，毫無正當性，也缺乏合理性。

國民黨團書記長王鴻薇在院會中發言指出，民進黨立委在這個會期已癱瘓6天的院會，美國對等關稅寬限期將在7月初到期，屆時才會確認台灣的稅率，以及退讓的條件，但民進黨立委此時卻要放假。1歲男童「剴剴」遭虐死案讓民眾高呼修法，國民黨團擬提出修改刑法，回應民意，民進黨立委卻說要放假。

王鴻薇表示，為讓更多育兒家庭可優先入住社宅，住宅法正緊鑼密鼓修法中；台灣要發展AI人工智慧產業，立院正積極修相關法律，可是民進黨立委仍告訴民眾要放假。民進黨立委反對還假於民，現在卻要自己放60天的假，民進黨立委只有黨意，沒有民意。

中華民國憲法第68條規定，立院會期每年2次，自行集會，每年2月至5月底，以及9月至12月底是法定集會期間，必要時得依法延長會期。國民黨團則提案，希望本會期延長至7月31日。由於朝野協商無法達成共識，院會今將表決該議案。

對於藍白的延會案，吳思瑤上午在議場前受訪說，延會要有正當性、合理性，藍白要延會到7月底，目的只有2個，一個就是強行通過普發現金的條例，另一個理由更不堪，藍白為了撐起司法案件的國會保護傘。

吳思瑤表示，藍白執意強行通過普發現金，人人領新台幣1萬元，藍白欲當耶誕老公公救罷免，慷國家之慨救罷免，這是藍白延會的真實目的。

吳思瑤表示，藍白延會的第2個理由就是撐起司法保護傘，國民黨立委涉入司法案件非常多，不管是連署造假案件，或是國民黨團總召傅崐萁的競選小物案、土地開發弊案等，延長會期尋求國會保護傘的庇蔭，不受司法偵辦、不被搜索的特權。

吳思瑤說，延會不是不行，但要合理、正當，若是福國利民，有益國家民生，民進黨團絕對支持，若只為了遂行政黨之私，繼續禍國殃民，躲避司法偵辦，民進黨團礙難配合。

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