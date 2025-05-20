台灣積極研發無人機 賴總統：國家安全、產業發展需要

賴清德總統日前接受「NTV日本電視台」《NEWS ZERO》節目主持人櫻井翔先生及「讀賣電視台」上海支局長渡辺容代專訪，節目19日晚間播出。有關台灣最近積極研發無人機，賴總統說明，有兩個目的，第一是國家安全的需要，第二是產業發展的需要。

節目主持人提問，關於無人機的部分，大家都知道台灣最近積極在研發、開發、引進無人機，請問賴總統為什麼這個時候必需積極研發及引進新的無人機？

賴總統表示，有兩個目的，第一是國家安全的需要，第二是產業發展的需要。因為台灣、日本及菲律賓同樣在第一島鏈上，民主國家沒辦法像中國這樣的極權國家，國防預算可以毫無限制；在這種狀況之下，台灣、日本及菲律賓等島國，應該要善用本身的科技，發展不對稱和無人載具的國防方式。

賴總統提到，特別是從俄烏戰爭當中，大家看到烏克蘭成功善用無人載具保護烏克蘭，阻止俄羅斯毫無限制的入侵。換句話說，俄烏戰爭已經證明無人機的重要性。所以，發展無人機的第一個目的是基於國家安全需要。

賴總統說，第二是全球已經進入智慧化時代，不管是生成式、代理式或實質式，人工智慧一定會越來越發展，未來汽車及船舶也會發展出無人車、無人艇，也會有無人工廠，甚至無人機未來也可以協助郵政運送，或者Uber、Uber Eats、Foodpanda、農業灌溉、噴灑農藥等也都可以使用無人機。

他認為，在未來全面智慧化時代，發展無人載具是必然的，台灣也是基於產業需要，積極布局無人機及無人載具的發展，他想利用這個機會表達，台灣希望與日本在無人載具產業上共同合作。

賴總統提議，就像半導體產業一樣，日本有原料、設備、科技，台灣有晶圓製造，兩國可以合作；日本是科技大國、台灣科技實力也不錯，如果台日能共同合作，不僅可以捍衛台海和平穩定及印太安全，也對台日兩個國家的產業發展很有幫助。

主持人追問，賴總統介紹的無人機，大概都包括俄烏戰爭的例子；台灣跟中國隔了一個台灣海峽，台灣的無人機是要具備有跨海能力的無人機嗎？賴總統回應，台灣沒有要反攻大陸、沒有要侵略任何一個國家，台灣的無人機是想保護自己的國家與國土。