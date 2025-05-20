快訊

惡鄰居冷氣外機熱風直吹！她怒「陽台變烤箱」 網給解方：可依法主張

21日迎小滿「將軍星」發威！四生肖行動力飆升、事業財富點到滿

遭葛斯齊酸「裝可憐深夜只想錢」 S媽揭向汪小菲討債內幕

台灣積極研發無人機 賴總統：國家安全、產業發展需要

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

賴清德總統日前接受「NTV日本電視台」《NEWS ZERO》節目主持人櫻井翔先生及「讀賣電視台」上海支局長渡辺容代專訪，節目19日晚間播出。有關台灣最近積極研發無人機，賴總統說明，有兩個目的，第一是國家安全的需要，第二是產業發展的需要。

節目主持人提問，關於無人機的部分，大家都知道台灣最近積極在研發、開發、引進無人機，請問賴總統為什麼這個時候必需積極研發及引進新的無人機？

賴總統表示，有兩個目的，第一是國家安全的需要，第二是產業發展的需要。因為台灣、日本及菲律賓同樣在第一島鏈上，民主國家沒辦法像中國這樣的極權國家，國防預算可以毫無限制；在這種狀況之下，台灣、日本及菲律賓等島國，應該要善用本身的科技，發展不對稱和無人載具的國防方式。

賴總統提到，特別是從俄烏戰爭當中，大家看到烏克蘭成功善用無人載具保護烏克蘭，阻止俄羅斯毫無限制的入侵。換句話說，俄烏戰爭已經證明無人機的重要性。所以，發展無人機的第一個目的是基於國家安全需要。

賴總統說，第二是全球已經進入智慧化時代，不管是生成式、代理式或實質式，人工智慧一定會越來越發展，未來汽車及船舶也會發展出無人車、無人艇，也會有無人工廠，甚至無人機未來也可以協助郵政運送，或者Uber、Uber Eats、Foodpanda、農業灌溉、噴灑農藥等也都可以使用無人機。

他認為，在未來全面智慧化時代，發展無人載具是必然的，台灣也是基於產業需要，積極布局無人機及無人載具的發展，他想利用這個機會表達，台灣希望與日本在無人載具產業上共同合作。

賴總統提議，就像半導體產業一樣，日本有原料、設備、科技，台灣有晶圓製造，兩國可以合作；日本是科技大國、台灣科技實力也不錯，如果台日能共同合作，不僅可以捍衛台海和平穩定及印太安全，也對台日兩個國家的產業發展很有幫助。

主持人追問，賴總統介紹的無人機，大概都包括俄烏戰爭的例子；台灣跟中國隔了一個台灣海峽，台灣的無人機是要具備有跨海能力的無人機嗎？賴總統回應，台灣沒有要反攻大陸、沒有要侵略任何一個國家，台灣的無人機是想保護自己的國家與國土。

電視 賴清德 無人機 日本

延伸閱讀

賴總統520就職周年談話 日本偶像櫻井翔也現身「採訪」

邀在野黨主席聽國安簡報 王鴻薇：賴總統先放話

櫻井翔現身台北總統府　專訪總統賴清德「偶像與元首」同框畫面曝光

從國民偶像成功跨界新聞主播 櫻井翔的職涯路徑太精彩

相關新聞

「選舉之神」剖析賴總統執政周年：罷免結果受川普政府影響

總統賴清德執政一周年，台灣政治觀察家、日籍學者小笠原欣幸接受朝日新聞專訪指出，美國川普政府對台態度的變化，將影響台灣朝野...

賴總統：台灣沒有要反攻大陸 台海若衝突將有10兆美元損失

賴清德總統今天就職滿一周年，他日前接受日本天團「嵐」成員櫻井翔專訪時表示，台灣沒有要反攻大陸...

賴清德恩賜國安簡報 給在野黨主席上莒光課？

總統賴清德就職周年談話，像極了等因奉此的八股文宣，找不到什麼新意。唯一的「創意」，是要國安單位向在野黨主席「簡報重要國安情勢」，還說要朝野政黨領袖「以國家利益為優先，以守護國家為前提，在共同的事實基礎上，坦率交換意見」。 換句話說，這是賴總統「恩賜」的國安簡報，要在野黨主席像上莒光課般，「認清國家處境艱難」，要以國家為先，和政府「齊步走」。

賴清德：台灣要成為未來AI世界的關鍵支點

總統賴清德今日出席COMPUTEX2025開幕典禮，致詞時表示，台灣正在站在科技革新浪潮的頂端，全球最先進的晶圓超過90...

【重磅快評】「中華民國大使林昶佐」將如何慶祝抗日勝利？

總統府昨天下午發布總統令，將由前立委林昶佐出任駐芬蘭大使。此訊息從傳出開始，就充滿爭議。首先，這個任命有濃濃的酬庸意味；...

吳思瑤：傅崐萁涉競選小物等多案 立院延會非個人保護傘

立法院院會今再處理國民黨團「延會至7月31日」等提案，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，藍白提延會有兩個理由，普發現金救罷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。