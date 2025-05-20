賴清德：台灣要成為未來AI世界的關鍵支點

總統賴清德今日出席COMPUTEX2025開幕典禮，致詞時表示，台灣正在站在科技革新浪潮的頂端，全球最先進的晶圓超過90％是在台灣生產製造，並點出今年COMPUTEX主題AI NEXT，AI NEXT是TAIWAN LEADS，他並期許台灣成立未來AI世界的關鍵支點。

賴清德指出，COMPUTEX經營40年，是科技界40年如一日不斷地精進，才有今天的成果，「你們的成就就是台灣的成就，台灣的成就也是全球產業鏈各國、各個廠商的共同成就」，呼籲台灣產業界與全球供應鏈共同合作三件事。

第一是立足台灣，賴清德表示，政府希望能產業夠立足台灣，把台灣當作產業的立足點，讓在台灣在未來人工智慧的世界裡，成為關鍵的支點，他承諾政府會不斷推出新的法令及有益於產業的政策，並以賦稅減免、金融支持，打造一個讓ICT產業更容易發展的環境。

第二是希望產業界攜手，布局全球、行銷全世界，賴清德表示，政府會積極與友盟家簽訂投資保障協定、避免雙重課稅協定，以及經貿協定，協助產業立足台灣、布局全球、行銷全世界。

賴清德強調，善用台灣人工智慧及半導體優勢，與友盟國家共同合作，推動全球半導體民主供應鏈夥伴倡議，讓上中下游可以串連起來，提升效率，避免紅色供應鏈低價傾銷，以確保未來國際可以持續不斷地繁榮發展。

第三是期待台灣企業籌組國家隊，台灣在人工智慧、半導體、ICT、EMS等硬體上已有很好成就，希望可以加強軟體。包括人工智慧在食衣住行面臨的各種問題上提出解決方案，以及在軍工、安控、次世代通訊，包括無人載具、無人機、水下無人艇、機器人、人造衛星等，都需要產業與政府共同合作。