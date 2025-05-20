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【重磅快評】「中華民國大使林昶佐」將如何慶祝抗日勝利？

聯合報／ 主筆室
前立委林昶佐將出任駐芬蘭代表，藍委批總統賴清德將大使職位當成酬庸工具。記者曾原信／攝影
前立委林昶佐將出任駐芬蘭代表，藍委批總統賴清德將大使職位當成酬庸工具。記者曾原信／攝影

總統府昨天下午發布總統令，將由前立委林昶佐出任駐芬蘭大使。此訊息從傳出開始，就充滿爭議。首先，這個任命有濃濃的酬庸意味；其次，是林昶佐過去「閃兵」爭議；最後，是壓縮專業外交官的人事空間。

即便在綠營，林昶佐的「獨派」立場也絕對算得上是激進的。民進黨大讚林昶佐適任駐芬蘭大使的理由，是說他8年立委任期都待在外交國防委員會，而且他的「閃靈樂團」在國際很有知名度，這個任命適才適所，而且可以提升台灣的能見度。

但回到林昶佐進入立法院國防外交委員會的歷史，可以發現其實就是一場意外。當時林昶佐還在小黨時代力量，由於心儀的委員會額滿，他是因為抽籤才進入外交國防委員會。而且抽中當下，林昶佐還不掩失望神情。後來更透過協調，希望能改到其他委員會，但被民進黨立院黨團總召柯建銘拒絕。

而林昶佐在立法打響的第一砲，是在質詢時要時任陸委會主委的夏立言表態，兩岸是不是「國與國關係」；他更進一步表明，自己是「台獨」。當時他還說，「1938年2月23日發生松山大空襲事件，中華民國空軍聯合蘇聯對台灣進行空襲事件，在台北投下280多枚炸彈，這件事沒被寫在課本裡，而曾轟炸台灣的中華民國，戰後卻逃到台灣。」

此一說法的延伸，就是「日本祖國論」。此一說法，大概就是「抗戰勝利」和台灣無關，當時台灣還是日本統治。林昶佐也曾呼應此一說法，說中華民國不了解台灣，而且日本確實曾經是台灣的祖國。林昶佐當選立委的前一年，當時仍執政的馬英九政府慶祝抗戰勝利70周年，林昶佐的妻子葉湘怡更在臉書抗議，「中華民國從中國派飛機過來台灣，轟炸我們阿公阿媽的家，現在還要台灣人一起慶祝抗日七十週年？」很顯然，林昶佐對於「中華民國在台灣」的合法性、正當性是持高度質疑態度了。

所以事隔10年，如今又將要「慶祝抗日勝利80周年」了。雖然執政的換成了民進黨，日前總統賴清德才慶祝過「歐戰勝利日」，但「慶祝抗日勝利80周年」，顯然是賴清德繞不過去的坎，更是林昶佐繞不過去的坎。屆時已經是芬蘭代表的林昶佐，過去將中華民國視為「轟炸台灣者」，如今擔任中華民國駐芬蘭大使，能夠「慶祝」嗎？

除了酬庸，林昶佐擔任駐芬蘭大使這個人事安排更值得討論的，可能是凸顯的賴政府和整個民進黨「國家認同紊亂」的問題吧。

芬蘭 林昶佐

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