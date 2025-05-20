吳思瑤：傅崐萁涉競選小物等多案 立院延會非個人保護傘

立法院院會今再處理國民黨團「延會至7月31日」等提案，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，藍白提延會有兩個理由，普發現金救罷免、撐國會保護傘躲司法，但若延會只是為禍國殃民、躲避司法偵辦，民進黨實在難配合，立院要撐起保護人民的傘、撐起保護國家的傘，而非個人保護傘。

吳思瑤今上午在議場前受訪，表示今天議程第一案就是藍白要延會到7月底，延會要有正當性，合理性，為什麼是七月底？這部分要講清楚，很清楚延會有兩個目的，他們要強行過普發現金條例，人人發一萬元，「當聖誕老公公救罷免，慷國家之慨來救罷免」。

吳思瑤說，其次就是想撐起國會司法保護傘，國民黨委員涉入司法案件非常多，不管是連署造假案件，或傅崐萁涉入很多個案，像是競選小物、土地開發等案，希望延長國會能尋求國會保護傘庇蔭，能不被搜索、享有國會特權，這恐怕是國民黨躲避司法重要目的，延會要合法正當，如果是福國利民，絕對支持；但若延會只是為禍國殃民、躲避司法偵辦，民進黨難配合。

吳思瑤說，今天還有藍白提出的幾項公投，包括核三、反戒嚴、移轉投票等，民進黨策略就是每個委員都會上台論述，發揮論述能力，「表決會輸，但是論述一定要贏」，他們會讓社會看清楚，假議題公投真正目的，只是為了救罷免，毫無公投社會正當性。

吳思瑤還說，對於經貿議題，國民黨永遠只有擁抱中國市場、開放陸資、陸客這個老套路而已，事實證明這已經不可行；其次國民黨又來錢坑大集合，要排擠台電撥補等預算，只為了普發現金，不折不扣就是再次踩到憲法紅線，違反預算權，藍白違憲上癮了，難道藍白要的就是讓民生齊漲？讓通膨發生再來賴給民進黨？

至於國民黨主席朱立倫說等一年都沒收到賴清德總統訊息，吳思瑤說，如果連國民黨內青年軍李孝亮都說找不到朱主席，「請問問題在誰身上？」這一年賴總統啟動台灣憲政史上第一次院際協調，具體針對總預算惡砍來協調，難道在野黨要無視？現在又要發動要罷免賴清德，這需要3分之2的高門檻，是國民黨上下一致決定？且恐怕朱立倫也要先跟「傅隨組織」民眾黨討論再說。