朝野立委為三峽車禍默哀 林沛祥籲微調高齡駕駛法規

新北三峽昨發生78歲老翁駕駛汽車暴衝事件，造成3死12傷，震驚各界。國民黨立委林沛祥表示，這是所有國人的痛，針對高齡駕駛是否要有更縝密規範？交通法規的確有必要微調，這並非針對特定族群，而是今天既然發生如此事故，大家就應好好討論，未來如何避免憾事發生；立法院今開院會前，現場全體立委也默哀。

78歲余姓老翁昨下午駕車行經新北市三峽區北大國小旁，高速衝撞停等紅燈的機車及放學人潮，造成3死12傷。余姓老翁今年2月剛完成高齡換照，因昨無法製作筆錄，肇事原因待查。

林沛祥表示，發生三峽車禍這樣的憾事是所有國人的痛，現在交通法規或許有不足的地方，無法保護到所有人，畢竟當初法律設定的目的就是保護到大多數的人，但針對個案、75歲以上年長者是否需要在換駕照時做更縝密檢查，確認他們能否繼續駕駛交通工具？

林沛祥認為，這在交通法規上的確有必要微調，並讓大家來做討論，這不是說針對特定族群在駕駛時有任何偏見，而是既然發生如此事故，就應該好好來討論，避免未來憾事發生。