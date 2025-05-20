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朝野立委為三峽車禍默哀 林沛祥籲微調高齡駕駛法規

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委林沛祥。圖／林沛祥提供
國民黨立委林沛祥。圖／林沛祥提供

新北三峽昨發生78歲老翁駕駛汽車暴衝事件，造成3死12傷，震驚各界。國民黨立委林沛祥表示，這是所有國人的痛，針對高齡駕駛是否要有更縝密規範？交通法規的確有必要微調，這並非針對特定族群，而是今天既然發生如此事故，大家就應好好討論，未來如何避免憾事發生；立法院今開院會前，現場全體立委也默哀。

78歲余姓老翁昨下午駕車行經新北市三峽區北大國小旁，高速衝撞停等紅燈的機車及放學人潮，造成3死12傷。余姓老翁今年2月剛完成高齡換照，因昨無法製作筆錄，肇事原因待查。

林沛祥表示，發生三峽車禍這樣的憾事是所有國人的痛，現在交通法規或許有不足的地方，無法保護到所有人，畢竟當初法律設定的目的就是保護到大多數的人，但針對個案、75歲以上年長者是否需要在換駕照時做更縝密檢查，確認他們能否繼續駕駛交通工具？

林沛祥認為，這在交通法規上的確有必要微調，並讓大家來做討論，這不是說針對特定族群在駕駛時有任何偏見，而是既然發生如此事故，就應該好好來討論，避免未來憾事發生。

立法院院會正式開會前，立法院副院長江啟臣也特別說，「在此，我們先為昨天新北市三峽發生車禍所造成的人員傷亡，表達深切的慰問與哀悼之意，請大家起立一起默哀一分鐘」，全體在場立委表達哀悼。

立法院院會正式開會前，全體在場立委對三峽車禍事件表達哀悼。記者李成蔭／攝影
立法院院會正式開會前，全體在場立委對三峽車禍事件表達哀悼。記者李成蔭／攝影
立法院院會正式開會前，全體在場立委對三峽車禍事件表達哀悼。記者李成蔭／攝影
立法院院會正式開會前，全體在場立委對三峽車禍事件表達哀悼。記者李成蔭／攝影

高齡駕駛 車禍 林沛祥

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