苗博雅為柯文哲案出庭 痛批黃國昌：不該用政治力攻擊、騷擾證人

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，柯聲稱對容積率事不知情，台北市議員苗博雅今出庭作證。苗出庭前表示，她收到法院傳喚，一定會盡國民的義務，對於檢辯雙方和法官提出的所有問題，就是一個原則據實以報。

苗博雅表示，根據媒體的相關報導，今年3月間柯文哲在法院陳述時，主動說苗博雅的質詢是他的保障「我想話也不用講得太重，柯的政黨在我出庭前，運用政治操作來抹黑證人，牴觸他們高唱的司法改革精神」。

苗博雅說，黃國昌身為法律人，自己黨主席涉及司法案件，本來就不該用政治力為本案出庭的證人來做攻擊與騷擾「我個人可以承受住攻擊，但對其他證人會構成很大的政治壓力」。