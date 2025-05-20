快訊

日本生育率低 都怪直升機父母養出「小孩房叔叔阿姨」

「厚臉皮浪貓」天天掛窗外大聲要飯！理直氣壯到最後給自己討來終身飯票

慢性病年輕化加劇新冠威脅 醫師分析1症狀要特別注意

聽新聞
0:00 / 0:00

苗博雅為柯文哲案出庭 痛批黃國昌：不該用政治力攻擊、騷擾證人

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導
台北市前市長柯文哲（右）上午借提出庭。記者曾原信／攝影
台北市前市長柯文哲（右）上午借提出庭。記者曾原信／攝影

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，柯聲稱對容積率事不知情，台北市議員苗博雅今出庭作證。苗出庭前表示，她收到法院傳喚，一定會盡國民的義務，對於檢辯雙方和法官提出的所有問題，就是一個原則據實以報。

苗博雅表示，根據媒體的相關報導，今年3月間柯文哲在法院陳述時，主動說苗博雅的質詢是他的保障「我想話也不用講得太重，柯的政黨在我出庭前，運用政治操作來抹黑證人，牴觸他們高唱的司法改革精神」。

苗博雅說，黃國昌身為法律人，自己黨主席涉及司法案件，本來就不該用政治力為本案出庭的證人來做攻擊與騷擾「我個人可以承受住攻擊，但對其他證人會構成很大的政治壓力」。

苗博雅還強調，一開始在議會質詢京華城案到現在，就是為了守護台北市民超過百億的公共財，這是市民共同的財產，不應該落入特定財團的口袋裡面，這是她的初衷，也從來沒有變過。

台北市議員苗博雅上午作為京華城案證人出庭，並表示「如果不去，難道要像某些人一樣屢傳不到流亡海外？」。記者曾原信／攝影
台北市議員苗博雅上午作為京華城案證人出庭，並表示「如果不去，難道要像某些人一樣屢傳不到流亡海外？」。記者曾原信／攝影

黃國昌 苗博雅 民眾黨 柯文哲

延伸閱讀

影／京華城案出庭作證 苗博雅：國民應盡的義務

黃國昌籲賴總統：雙眼勿浸潤在私心 台灣非單一政黨禁臠

柯文哲不知京華城容積涉貪汙圖利？苗博雅今天出庭作證

吸金重犯徐少東又跑了…鄭銘謙稱沒通緝 黃國昌持裁定書打臉

相關新聞

重啟核電？賴拋兩必須三原則

賴清德總統20日在總統府發表執政周年談話時，被問到針對非核家園政策與新式核能的抉擇。賴清德提出「兩個必須，三個原則」，表...

賴清德執政周年 馬英九憂 : 自由的燈塔要熄滅了嗎？

賴政府執政周年，前總統馬英九接受聯合報專訪，以「自由的燈塔就要熄滅了嗎？」提出沉重呼籲，提醒賴總統冷靜下來，萬萬不可自以...

「選舉之神」剖析賴總統執政周年：罷免結果受川普政府影響

總統賴清德執政一周年，台灣政治觀察家、日籍學者小笠原欣幸接受朝日新聞專訪指出，美國川普政府對台態度的變化，將影響台灣朝野...

賴清德：台灣要成為未來AI世界的關鍵支點

總統賴清德今日出席COMPUTEX2025開幕典禮，致詞時表示，台灣正在站在科技革新浪潮的頂端，全球最先進的晶圓超過90...

【重磅快評】「中華民國大使林昶佐」將如何慶祝抗日勝利？

總統府昨天下午發布總統令，將由前立委林昶佐出任駐芬蘭大使。此訊息從傳出開始，就充滿爭議。首先，這個任命有濃濃的酬庸意味；...

吳思瑤：傅崐萁涉競選小物等多案 立院延會非個人保護傘

立法院院會今再處理國民黨團「延會至7月31日」等提案，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，藍白提延會有兩個理由，普發現金救罷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。