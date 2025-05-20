重啟核電？賴拋兩必須三原則

賴清德總統20日在總統府發表執政周年談話時，被問到針對非核家園政策與新式核能的抉擇。賴清德提出「兩個必須，三個原則」，表示面對核電廠議題，核能安全委員會必須依法訂定安全審查程序辦法，台電必須依照核安會的辦法來自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件，與重啟的期程和成本效益。

賴清德說，第一個必須，核安會必須依法訂定「安全審查程序辦法」；第二個必須，台電必須依照核安會訂定的辦法，進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件，重啟的期程與成本效益。

賴清德也提到政府的三個原則，必須秉持核安無虞、社會共識及核廢有解，來面對全球氣候變遷、地緣政治威脅，以及國際經貿體系重組等多重劇烈挑戰；政府會負責任審慎以對。

至於新式核能技術，賴總統說，目前尚在研究，必須視未來狀況再決定。