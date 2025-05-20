聽新聞
0:00 / 0:00
重啟核電？賴拋兩必須三原則
賴清德總統20日在總統府發表執政周年談話時，被問到針對非核家園政策與新式核能的抉擇。賴清德提出「兩個必須，三個原則」，表示面對核電廠議題，核能安全委員會必須依法訂定安全審查程序辦法，台電必須依照核安會的辦法來自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件，與重啟的期程和成本效益。
賴清德說，第一個必須，核安會必須依法訂定「安全審查程序辦法」；第二個必須，台電必須依照核安會訂定的辦法，進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件，重啟的期程與成本效益。
賴清德也提到政府的三個原則，必須秉持核安無虞、社會共識及核廢有解，來面對全球氣候變遷、地緣政治威脅，以及國際經貿體系重組等多重劇烈挑戰；政府會負責任審慎以對。
至於新式核能技術，賴總統說，目前尚在研究，必須視未來狀況再決定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言