駐布里斯本處長范厚祿投書 籲支持台灣參與世衛

「昆士蘭多元文化社群月報」(MCCQ)5月刊第7頁以全版刊登駐布里斯本辦事處處長范厚祿投書,他指出,台灣有意願也有能力貢獻國際醫療體系,呼籲澳洲各界支持台灣參與WHO和WHA。

這篇刊文標題為「讓全世界都健康─挺台灣就人人享有健康」(One World for health-Chip in with Taiwan,Health for All)。

范厚祿在文中提到,台灣對全球醫療體系有著重大貢獻,但礙於中國錯誤詮釋及扭曲聯合國大會通過的2758號決議案,意圖孤立台灣,造成台灣迄今無法參與世界衛生組織(WHO)及世界衛生大會(WHA)。

范厚祿認為,國際社會日益關注台灣的處境並且正視台灣的貢獻,以致支持台灣參與WHO的呼聲與日俱增。

他指出,台灣有意願也有能力貢獻國際醫療體系,呼籲澳洲各界支持台灣參與WHO和WHA。

范厚祿提到,在COVID-19疫情期間,台灣政府實施邊境管制,緊密追縱曾接觸過病毒的人,並且廣泛配發口罩,這些都是被國際公認為世界上最有效的措施之一;更重要的是,台灣是最早在2019年12月向WHO通報出現新型冠狀病毒的國家之一。

台灣長期被排除在WHO資訊分享平台之外,但范厚祿提醒,台灣相反地還向世界伸出援手,對包括澳洲在內的80多個國家捐贈5400多萬個口罩、100萬套新冠肺炎檢測試劑盒及60萬件隔離衣。

台灣醫療團隊還為太平洋、拉丁美洲和非洲的第一線醫護人員提供對抗疫病的培訓;范厚祿強調,這些舉措並非出於政治利益,而是基於對全世界醫療人道關懷的承諾。

范厚祿還提到,台灣醫療外交遍佈全球,在澳洲昆士蘭州(Queensland)也有來自台灣的醫療服務,例如近20年來,慈濟基金會於昆士蘭州多次針對偏遠地區和弱勢群體提供免費醫療服務,其中包括今年復活節就有超過 140名志工,包括醫生、護理人員和支援志工,前往昆士蘭州西部塔拉(Tara)鎮提供醫療和健檢等服務。

范厚祿指出,台灣持續深化與昆士蘭州醫療機構的夥伴關係,例如2023年台安醫院與布里斯本Mater集團簽署合作諒解備忘錄,加強在臨床訓練、醫學研究和醫院管理的合作;另外,台僑在澳洲亦投入當地慈善和志工服務,支持昆士蘭州的醫療衛生領域。

范厚祿讚揚澳洲參議院於2024年8月通過跨黨派議案,支持台灣參與包括WHA在內的國際組織,並譴責中國刻意曲解聯合國大會第2758號決議;而推動有關議案的參議員佛西特(David Fawcett)與歐尼爾(Deborah O'Neill),是以無畏精神倡導真相,捍衛透明和正義價值觀。

范厚祿提醒,WHO和WHA在推動「人人享有健康」同時,是不可能將那些在全球公共衛生領域表現出領導力、透明度和團結精神的2300萬台灣人民排除在外的。