賴清德總統就職1周年 鍾東錦苗栗立場念茲在茲2件事
賴清德總統今天就職1周年，苗栗縣長鍾東錦殷殷期盼桃竹苗大矽谷計畫加快，不要讓地方政府一直癡癡在等，此外，普通統籌分配稅款、一般性補助款緩撥，對苗栗也是非常痛，也是希望中央協助度過難關。
鍾東錦今天主持縣務會議，會後受訪表示他一早出門，太太陳美琦就提醒他沒有說「我愛妳」，520真的是一個好日子，也是賴總統就職1周年紀念，站在苗栗建設，鄉親最期盼的就是賴總統政見桃竹苗大矽谷。
他說，大矽谷地方努力很久，希望總統督促行政院，大矽谷的動作是不是可以加快？不要讓地方政府一直癡癡在等，希望大矽谷的進度能夠稍微加快，每每都有鄉親問他。
此外，中央總預算沒有協商好，現在又要由地方政府負擔一部分，統籌分配稅款、一般性補助款緩撥，對苗栗縣來說真的是非常的痛，也非常難過，因為苗栗沒有辦法再舉債，所以一定要麻煩中央，也希望賴總統可以聽到，協助苗栗度過難關。
鍾東錦表示，政治他覺得還是要和諧，目前台灣真的是紛紛擾擾，不管是兩岸，不管是這個國內，他的感覺真的是有一點憂慮，希望一天會比一天好，一年比一年好，還是要祝福賴總統就職周年快樂。
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