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黃國昌籲賴總統：雙眼勿浸潤在私心 台灣非單一政黨禁臠

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統就職滿一周年，民眾黨主席黃國昌今天表示，台灣在一年以來，社會撕裂達到前所未有高峰，執政黨彷彿不斷施打腎上腺素，麻煩賴總統拿出具體的行動，而不是將眼球浸潤在充滿私心的黨棍，「中華民國不是任何一個政黨的專利，台灣也不是單一政黨的禁臠。」

黃國昌上午在臉書以「我們還有時間，儘管不多」為題發表超過2000字的發文，提及台灣在過去一年以來，民生經濟的困境不見紓緩，更由某些人不斷操弄對立，社會撕裂達到前所未有的高峰，而從「青鳥會飛出來」到「大罷免大成功」，執政黨及其長年豢養的媒體，彷彿不斷施打腎上腺素，也讓針對性而偏頗的情緒占滿公眾視野。

黃國昌指出，行政、司法、考試與監察的執政權力，仍然無比失衡地巨大，現行憲政架構下的權力分配如此畸形，有權者的呼風喚雨掩蓋無權者微弱的哀鳴，台灣作為民主國家，主權來自2300萬人民，而國家失能的責任與義務，也肩負於全台灣2300萬人選擇出來的政治領導者。

黃國昌也說，他想起年輕時學到的美國憲政史，針對美國議會應該如何組成，人口快速發展的大州、人口較小的州代表有不同主張，當時這個制憲僵局維持許久、極端的對立互不相讓，甚至催化出揚言脫離聯邦的言論，而這也是台灣當前面臨的危險，「我們的敵人就是分裂本身、就是一個被分裂的國家。」

黃國昌說明，政黨背後代表實實在在的民意，各自必須為代表的民意而奮戰，如同民眾黨為了「憲政改革」、「司法改革」、「國會改革」與「媒體改革」而奮戰，而這也是民主政黨應該踐行的基本責任政治與倫理，儘管受到執政黨「叛國」、「賣台」的指控也義無反顧。

黃國昌提及，對於大多數人民來說，聽到「依證據辦案」的說法應該都會感到嗤之以鼻、不屑一顧，無論是在朝者或在野者，大家都必須正視國家司法基礎、媒體公信與組成國家的重要部分正在崩解，人民不只用腳更用血脈投票，「連續52個月出生人數低於死亡人數，已經說明一切。」

不過，黃國昌說，即便國家進入如此境地，自己還是相信台灣有希望，如同美國總統川普宣布高關稅政策，行政院長卓榮泰召集朝野黨團幹部協商，即便這場會議不符憲政體制，大家還是在行政院聚集會商，「雖然在有心人有權者的操弄下，經歷許多紛擾，我們還是能理性討論重大議題，共同尋找達成共識的珍貴窗口。」

黃國昌表示，如果真的如同賴總統前幾天所說，台灣2300萬人是國家的主人，希望打造台灣為一個適合作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」，那就麻煩拿出具體的行動，而不是繼續將頭埋在沙土中，「請睜開雙眼，而不是將眼球浸潤在充滿私心的黨棍拚命施打雞血的鮮紅中。」

黃國昌強調，中華民國不是任何一個政黨的專利，台灣也不是單一政黨的禁臠，這裡是安居樂業的家園，也是大家實現夢想的土地、必須捍衛到底的國家，「海的彼端危機四伏，願有權者猶記吾土吾民、猶聽得見無權者的嘆息。我們還有時間，儘管不多。」

黃國昌 賴清德 執政黨

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