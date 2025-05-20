520展望台美關係 涉外綠營人士 : 不能只有反中牌

賴政府520執政滿周年，台美關係儼然是撲朔迷離，有涉外綠營人士評估說，這是個危險的時刻，呼籲賴政府要拿出更多彈性和創意，清楚告訴川普政府，台灣除了「反中牌」還能為美國做出什麼樣的貢獻。

美中貿易戰日前成功破冰，美國總統川普順口提及中國應向美國開放市場，意外表示這有利於「統一與和平」（unification and peace），頓時驚動整個華府圈的知台派，據傳我駐美代表處隨即撥通電話，向美方詢問川普語意。

盡管美國國務院第一時間澄清，相關字眼無涉兩岸，但台灣方面驚嚇不小，有涉外人士更點出，顯然川普不了解「統一」對兩岸的敏感程度，更再度質疑川普對台了解的深淺，「希望魯比歐事後有向川普說明。」

涉外綠營人士認為，川普用字遣詞的粗心，恐反映出川普對台灣的重視程度，大大提高川普可能在美中接下來的談判中，於台灣議題上向中國做出某種程度的妥協的風險，他憂心「這是個危險的時刻」。

涉外綠營人士指出，川普政府上台雖然網羅不少對中鷹派，但仍有許多不確定性因素存在，白宮前國安顧問沃茲（Mike Waltz）突然異動即是一例，且整體政策上仍呈現川普做最後決定的格局，台灣絕不能因為川普政府的反中色彩而放心。

面對台美貿易談判，涉外綠營人士肯定賴清德總統日前投書彭博，打好台美談判的基礎，但在台積電宣布擴大對美投資、台灣也宣布願意降至零關稅之後，台灣還能否拿出其他籌碼？台灣必須思考出除了反中之外，台灣還能夠給予美國什麼利益。

至於賴清德總統今年是否能夠出訪過境美國，據了解，目前仍有難度，取決於美中互動的狀況和時機點；有涉外人士評估說，賴總統若執意今年要出訪過境美國，美方允許賴過境紐約的機會不大，應該仍聚焦西岸，不過他也點出，近期外交部長林佳龍和經濟部長郭智輝先後訪問的德州也可能是選項之一。