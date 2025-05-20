賴執政周年滿意度四成五低於年均 游盈隆：當然不算好消息

今天是賴清德總統就職周年，台灣民意基金會公佈最新民調指出，賴清德總統聲望達45.7%，和上個月相比略減0.2個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，賴總統上任一年，除了短暫時間外，絕大多數時間都擁有多數人民支持，總統聲望穩定維持在中高檔，沒有大起大落現象，是一個還算受人民肯定和歡迎的總統。

民調細項顯示，賴總統上任即將屆滿一周年，有16.4%民眾非常贊同他處理國家大事的方式，29.3%還算贊同，19.8%不太贊同，17.6%一點也不贊同，11.9%沒意見，5%不知道、拒答。

游盈隆表示，賴總統上任一年仍受到多數人民支持，聲望維持在中等狀態，本月不贊同他執政表現者大幅減少8.7個百分點，暗示民怨顯著減少；值得注意的是，賴總統逐漸脫離執政困境，根本原因並非支持者擴增，而是不支持者大量轉趨觀望、不表態，這是一個有趣的轉變，箇中原因為何，值得推敲。

游盈隆指出，從長期趨勢看，賴清德總統聲望下降到45.7%，創下去年5月20日上任以來的次低紀錄；同時，他連續兩個月聲望維持在四成六左右，也是過去一年較低潮時刻。更精確一點說，賴清德總統過去一年的平均聲望是48.4%，上任一年聲望是45.7%，低於全年平均值2.7個百分點，這當然不算是一個好消息。

游盈隆說，從另一個角度看，賴總統上任一年，聲望最高的時候是剛就職時58%，第二個月下挫9.8個百分點，此後大多數時間都維持在四成八中高檔狀態；聲望最低的時候是上任半年時的42.8%，主要是因社會對所謂「國會改革法案」期望甚殷，當憲法法庭宣布違憲時，引起社會強烈反彈所致，同時也宣告總統蜜月期結束；但總體來說，執政一年下來總統聲望還算穩定維持。