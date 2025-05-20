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世衛缺經費 邱泰源：台灣經驗雪中送炭也許是轉機

中央社／ 日內瓦19日專電

衛福部邱泰源在世衛大會開幕日接受中央社專訪表示，美國刪減援助使世衛面臨經費短缺危機，對台灣則可能是個轉機，透過對世界各國「雪中送炭」，對人類健康做出更多貢獻，也讓挺台的朋友愈來愈多。

世界衛生大會（WHA）19日起在日內瓦世界衛生組織（WHO）總部召開，台灣連續第9年無法獲邀。率領政府行動團的衛生福利部長邱泰源向中央社分享台灣未來爭取參與的策略和機會。

邱泰源表示，今年友邦貝里斯和聖文森的部長在「二對二辯論」時，特別論述聯合國大會第2758號決議沒有提到台灣，所以中華人民共和國沒有權力影響或限制台灣參加國際組織。「我們可能未來下一步，就應該好好研議怎麼樣去說服更多的決策者、各國的決策單位，讓它形成一個共識」。

他強調，除了對抗政治力干涉台灣參與國際，台灣以高品質的醫療和防疫技術、資源更熱心協助各國，照顧全球健康的主軸也會持續加強掌握，以多元策略突破。

世衛組織在缺乏足夠經費下，將大幅減少計畫和活動，邱泰源認為 Taiwan Can Help ，可以多辦理相關活動補充全球公衛領域需求、加強與世界各國互動，「我相信這樣的協助會讓各國有雪中送炭的感覺，以台灣的經濟狀況，應該是我們能夠貢獻世界更多的一個機會」。

世衛大會預計20日上午通過「大流行公約」（Pandemic Agreement），將是本屆重要成就，但台灣從制定過程就被排除，未來能否參與簽署也是困難重重。

邱泰源表示，他過去擔任亞太19國醫師會聯合會總會長時，台灣就曾主筆撰寫因應流行病的國際公約，密集與各國開會，因此「在專業上面，請大家放心，台灣的防疫水準跟知識交流應該都是典範」。

他說，如今世衛的大流行公約，不外就是要去建立一個好的體系，包括讓強國照顧弱勢的國家，這些台灣其實都很有經驗，「如果有機會，我們盡量去爭取跟世界各國交流、幫忙的機會，但是在國內我們當然持續不斷努力」，例如建立疫苗產業、請專科醫師或醫學會與國際保持互動。

邱泰源強調，「大流行病我們有沒有參與，對我們台灣人的照顧並沒有影響，但是我們還是很希望未來在制定相關的執行法規或者細則的時候，我們有機會更能夠把我們的專利貢獻給全世界的人民」。

中央社提問，由於美國向來是在世衛場合為台灣發聲的主要推動力量，在美國宣布明年正式退出世衛後，會否影響國際挺台力道。

邱泰源指出，「今年初美國仍強烈地站出來呼籲世衛邀請台灣參與國際公衛活動，即使已經宣布準備要退出WHO，但是我想美國人對正義感的堅持還是有的，以我們跟美國的關係，美國應該會再持續協助我們，不管是舊的或未來新的國際組織，一定會支援我們多參與」。

另一方面，日前中國醫藥大學附設醫院醫師李景行投書國際醫學期刊「刺胳針」（The Lancet），指台灣健保體系瀕臨全面崩潰，並引用錯誤的Covid-19疫情期間住院死亡率等數據，中央社詢問該事件是否在國際上引起誤解或有成為對台資訊操弄素材的風險。

邱泰源表示，此單一事件「當然對台灣可能會造成某些國家、某些人士的一時誤解，但是我相信，全世界都相信台灣的醫療防疫品質是很好的」。

他說，在爭取參加世衛的過程中，政府在各國報紙期刊發出120篇以上的文章，呈現台灣的醫療防疫品質，強化台灣公衛「優等生」的國際形象。

邱泰源 衛福部 WHO WHA

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