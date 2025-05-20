輝達落腳北士科 她讚蔣萬安神救援 曝1模式合作期更久

輝達海外總部確定落腳北士科。國民黨北市議員游淑慧在臉書說，輝達選定北士科，這是繼大巨蛋之後，蔣市府再度神救援，讓台北市又生出耀眼金雞蛋。也讚「輝達來了、辣個男人」，北士科終於不用再種草了。

游提到，接下來輝達若要進駐T17、T18有兩種模式，她也嘆，倘若今這塊土地仍屬於北市府，當年沒有被低價標給新壽。讓北市府直接招商輝達，那輝達跟北市府的關係就更近了，合作期限也更久，不用多一個新壽「二房東」。她也要求北市府要盡一切力量，提供行政協助跟各方面支援來留住輝達，讓輝達和它的夥伴們，都覺得台北是一個很好的投資環境。

游淑慧在臉書說，19日上午輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳公布海外總部將設在士林北投，大家猜測應該就是落腳在T17、T18，「終於…北士科不用再種草了」，T17、T18再次被神救援成功了。坦白說，去年傳出新壽財務有狀況時，甚至企圖轉讓契約給第三者時，市府跟議會都捏了把冷汗。好在蔣萬安市府，積極的北士科的所有優勢提供給輝達參考，爭取輝達考慮落腳北士科。這當然是一件好事，本來這個地上權開發案，就是想複製內科、南軟的招商成功經驗。

游說，當年她就很憂慮這塊地，單純變成新壽或新光企業總部，今天有這樣的結果，是上天最好的安排。這兩天大家最質疑的就是，這個地上權案如何移轉?會不會有複雜的法律問題？其實不會的。

她也提到，輝達若要進駐T17、T18有兩種模式：第一：移轉整個地上權契約。但這必須要新壽先興建完成且取得使照，再取得北市府審查同意後，才能移轉。因此若採此模式，現階段新壽或輝達依約都沒有權力對外宣布。

另外一種方式，新壽蓋好後招商招租，按契約的「4.5.3 乙方將其建物之一部或全部提供予第三人經營、管理、使用或收益時，僅得以租賃、使用借貸、委託經營等3種方式辦理，且其使用期間不得超過本契約期間。」也就是新壽不需經過市府同意，他可以配合輝達的需要，量身打造建物，蓋好後直接全部承租給輝達。

游說，在不涉及修約的情況下，依照契約4.5.3規定是最容易的，市府也不會進行干預。她當然很開心這個結果。這也是市長蔣萬安盡全力能為北士科做出的最好救援。但若讓北市府直接招商輝達，那輝達跟北市府的關係就更近了，合作期限也更久，不用多一個新壽「二房東」。