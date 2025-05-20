世衛大會開議 日德法等國接力發言挺台

世衛大會開議第一天，德、法、日、紐及邦交國海地、馬紹爾群島等國利用簡短的發言時段支持台灣，在美國宣布退出世衛、國際地緣政經情勢變動的背景下持續挺台。

世界衛生大會（WHA）自19日至27日在日內瓦舉行，開議首日進行第一波各國代表聲明，許多國家循往例藉此場合公開聲援台灣。

打頭陣的日本厚生勞動副大臣仁木博文表示，「為了因應健康緊急情況，我們應該向已取得顯著公共衛生成果的地區借鑑經驗，例如台灣。任何地區都不應該被拋在後面，以避免出現地理真空，這可能會破壞全球遏制疾病傳播的努力」。

德國聯邦衛生部長瓦肯（Nina Warken）呼籲各國共同努力，讓本屆大會口號 One World for Health 成為現實，「我們需要所有人，包括台灣的專業和參與」。

法國衛生部長紐戴（Yannick Neuder）說，世衛組織的工作有利於國際社會的每個人，因此法國贊成台灣的參與。

紐西蘭公共健康局副局長歐德（Andrew Old）也表示，只有當國際社會能夠從包括台灣在內的所有健康社群的參與中受益，才能實現 One World for Health 主題。

邦交國海地衛生部長席納勒（Bertrand Sinal）表達支持台灣以觀察員身分參與，明白台灣被排除在外的痛苦。

馬紹爾群島衛生部長柯歐塔（Ota Kisino，另譯：柯世隆）也主張，全球衛生合作必須包括2350萬台灣人，如同2009年到2016年台灣曾被邀請作為觀察員參加一樣，世衛「應包容並確保所有的聲音都被聽到」。