靠醫衛專業挺進WHA 邱泰源：健保與AI醫療讓全世界看見

第78屆世界衛生大會（WHA）正在瑞士日內瓦舉行，衛福部長邱泰源率領「世界衛生組織行動團」抵達日內瓦後，積極展開多項活動。邱泰源說，今年至日內瓦參與多項活動，以有效呈現我國長期以來的醫藥衛生政策，以及政府、公私團體的努力，同時讓更多的國家看到我國雪中送炭、幫助其他國家的精神，願意協助我參與國際組織。

今年中國代表團成員高達170多人，我國世衛行動團以小博大，邱泰源今晚透過視訊連線表示，我國在世界展現醫衛的實力，不是靠人數多寡，而是靠著長期以來，不斷提升醫藥衛生品質，如30年前建立健保制度，追求世界衛生組織（WHO）所訴求的全民健康的努力等。

邱泰源說，今年更追求健康台灣，建立全人照顧模式，於目前99.9%的照顧率，進而提升照顧品質，這一點一滴都是專業人員與政府相關單位努力的成果。今年世衛行動團針對多邊、雙邊會談及相關組織活動，沒有比去年少，參與成員在日內瓦是一個人當三個人用，以有效呈現我國長期以來的醫藥衛生政策，以及政府、公私團體的努力。

我國長期在醫療衛生的努力，支持其他國家的醫藥衛生，但隨著世界各國人口、醫院型態變化，各國於醫療衛生的需求不同。邱泰源說，我國持續幫助其他國家， 以因應不同的需求提供醫院興建、建立軟硬體設備，引進智慧醫療，導入AI(人工智慧)，並針對糖尿病、高血壓等慢性病擬訂健康計畫等，提升該國民眾的照顧品質。

邱泰源指出，今天於WHA進行二對二辯論，十分感謝友邦為我國發聲，今年特別針對聯合國2758決議文，並決議文並未提到台灣，也就是說，中國沒有權力限制我國加入國際組織，因此，不讓我國加入國際組織是不合規定的，而在辯論中，友邦也呈現我國醫藥衛生對該國的協助，導入健康照顧計畫等，讓參與WHA的一百多個多家，感受到我國是熱血、醫療水準高，願意幫助其他國家。

邱泰源說，中國一直指出，台灣是中國的一部分，但友邦為我國發聲指出，不讓世界各國被中國的謬誤所誤導，這是十分重要的，讓世界看到我國想要參與國際組織、向前邁進的力量與熱情。

至於，今年是美國最後一次參與世界衛生大會，明年即將退出，我國是否會面臨更艱困的挑戰？邱泰源說，台灣與世界各國的交流是長期的，美國今年年初仍引領許多國家聲援台灣，而美國聲援台灣為其政策，世界大國也看到我國願意參與國際組織，且我國有雪中送炭、幫助其他國家的精神，讓更多的國家願意協助我國參與國際組織。