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影／帛琉總統惠恕仁率團來台 感謝對帛琉投資穩健成長

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
帛琉共和國總統惠恕仁及總統夫人惠薇樂今天率團來台進行國是訪問，外交部長林佳龍親自到場迎接。記者黃仲明／攝影
帛琉共和國總統惠恕仁及總統夫人惠薇樂今天率團來台進行國是訪問，外交部長林佳龍親自到場迎接。記者黃仲明／攝影

帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）及總統夫人惠薇樂（Valerie R. Whipps）於今天率團來台，班機於6時34分抵達桃機，外交部長林佳龍親自前往桃園國際機場B9國賓門迎接。此行是惠恕仁總統當選連任以來首次來台國是訪問。此次代表團成員還包括參議院議場領袖馬科萊、國會眾議院議場領袖伍華倫、基礎建設及工業部長歐比揚、國務部長艾古斯、等官員，預計24日離台。

惠恕仁在機場發表談話時表示，非常開心也非常榮幸能再次回到台灣。這是他一月宣誓就任總統後第一次國是訪問，很開心林部長當時親自參與他的就職典禮，所以很高興能回訪。而他今天搭乘的台帛直航班機，是時任副總統的賴清德拜訪帛琉後開啟的航空合作，往返台帛之間的班次已經從每周兩班增加至每周四班，誠摯地歡迎各位台灣民眾拜訪帛琉。

惠恕仁指出，這次訪團具有足夠代表性，代表帛琉全國，彰顯兩國之間的深刻友誼，代表團此次來台是為了深化兩國關係、共創更多的合作機會。自賴清德總統去年就任以來，對帛琉最大的影響就是台灣投資人的數量穩健成長。帛琉政府樂見這個趨勢，也希望可以持續作為彼此的夥伴，共創強韌、繁榮的未來。

帛琉共和國總統惠恕仁（左）致詞完畢後，與外交部長林佳龍（右）握手致意。記者黃仲明／攝影
帛琉共和國總統惠恕仁（左）致詞完畢後，與外交部長林佳龍（右）握手致意。記者黃仲明／攝影
帛琉共和國總統惠恕仁（前排中）致詞時表示，此次來台是為了深化兩國關係、共創更多的合作機會。記者黃仲明／攝影
帛琉共和國總統惠恕仁（前排中）致詞時表示，此次來台是為了深化兩國關係、共創更多的合作機會。記者黃仲明／攝影

賴清德 桃機 惠恕仁 帛琉

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