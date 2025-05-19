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帛琉總統惠恕仁抵台國是訪問 賴總統明設國宴招待

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統去年出訪帛琉，與帛琉總統惠恕仁互動。本報資料照片。圖／總統府提供
賴清德總統去年出訪帛琉，與帛琉總統惠恕仁互動。本報資料照片。圖／總統府提供

外交部表示，我國太平洋友邦帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）應邀今起率團來台國是訪問，這是惠恕仁連任總統以來，首次對台國是訪問，彰顯台帛兩國緊密合作夥伴關係；他將於明日接受總統軍禮歡迎、出席國宴，並與賴清德總統共同見證兩國簽署技術合作協定。

外交部表示，惠恕仁一行團員包括帛琉國務部長艾古斯（Gustav Aitaro）、基礎建設及工業部長歐比揚（Charles Obichang）及人力資源、文化、觀光暨發展部長曼尼萊（Ngiraibelas Tmetuchl）等12人，外交部長林佳龍晚間代表我國政府接機，表達誠摯歡迎。

外交部表示，台帛歷來高層交流密切，賴總統去年12月訪問帛琉，林佳龍隨後於今年1月擔任總統特使率團訪問帛琉，除出席惠恕仁總統就職典禮外，同時也積極在總合外交下持續推動帛琉榮邦計畫，協助帛琉強化以觀光旅遊產業為主的經濟韌性。

外交部指出，惠恕仁將於明日接受總統軍禮歡迎、出席國宴，以及與賴總統共同見證台帛簽署技術合作協定與外交人員訓練及交流合作協定，並參訪我國相關產業，促進台灣與帛琉於各相關領域的合作，持續深化兩國邦誼。

賴清德 林佳龍 惠恕仁 帛琉 外交部

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