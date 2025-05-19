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520談話「聚焦3主軸」 賴總統宣告執政第2年迎風轉型之路

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520談話「聚焦3主軸」 賴總統宣告執政第2年迎風轉型之路

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統就職明天屆滿一周年，將舉行談話記者會。圖為賴總統去年520發表就職演說。本報資料照片
賴清德總統就職明天屆滿一周年，將舉行談話記者會。圖為賴總統去年520發表就職演說。本報資料照片

賴清德總統明天就職一周年，行程滿檔，先是在總統府敞廳以「迎風轉型 穩健前行」舉行談話記者會，接著參觀台北國際電腦展，並歡迎帛琉總統惠恕仁訪台；行程圍繞執政成績檢視、經貿布局放眼全世界及外交友邦穩固邦誼等3主軸。

賴總統的就職周年談話，將聚焦就任第一年如何在挑戰中前行，包括成立3大委員會，以及價值外交，出訪太平洋3島國外交任務、應對美國關稅、朝小野大等，365天日復一日在國家前進的路上，挑戰和難關一再出現，但台灣精神就是在困難中展現韌性，危機化為轉機找到立足優勢。

據了解，總統將針對台灣經濟體質如何從過於依賴出口逐步調整成多元兼顧，尤其是過於依賴高科技產業出口的經濟成長模式，朝向建立更有競爭力也可以永續的台灣經濟發展模式，兼顧出口與內需。

府方人士表示，選在執政周年記者會，賴總統向國人報告1年成果與未來擘畫，也宣告執政第二年的迎風轉型之路，將穩健步伐持續前行。

此外，賴總統也將針對三峽重大車禍1事表達關心。

賴總統在總統府發表執政周年紀念談話後，將與行政院長卓榮泰院長及經濟部長郭智輝等執政團隊成員，參加國際電腦展開幕儀式，並參觀展覽。

下午，賴總統將以軍禮歡迎帛琉總統惠恕仁伉儷訪台，並舉辦國宴招待貴客。

賴清德 經濟發展 帛琉

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