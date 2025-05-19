海巡署傳共諜案 國民黨：賴政府賣台工程正務實展開

海巡署金馬澎分署勤指中心主任莊宗輝，傳疑似將敏感資訊洩密給中共，遭法院裁定羈押。國民黨發言人楊智伃批評，上有「併購賣台」，下有「洩密賣台」，賴清德政府的賣台工程，正在務實展開。

楊智伃指出，金馬澎分署勤指中心主任莊宗輝，職責本應保家衛國，卻涉嫌將勤務機密洩露給中共，如今遭法院裁定羈押、記兩大過免職。賴清德總統一邊對著鏡頭講「併購要開條件」、一邊是高官將機密外洩給中共，這不是務實的統一工作，什麼才是統一工作？

楊智伃質疑，賴清德自稱「務實的台獨工作者」，如今卻在方方面面都變成了綠共的形狀，更進一步自證了「紅共綠共一家親」：在言論上，發給中國併購提案邀請；在體制中，共諜頻頻滲透高層無人監督；在執政下，國安漏洞變成日常。

楊智伃說，賴清德的「務實」，已從假台獨、變成真賣台，民進黨口頭反共、行為親共，國安崩壞、司法雙標、抹黑異己、縱容內鬼。

「台灣不是你開的公司，也不是你拿來喊價的籌碼，」楊智伃表示，面對共諜滲透，「你們不是守門人，而是破口」，這樣的政府，根本不配再談「抗中保台」，真正坐實、身體力行親中賣台的就是賴清德和民進黨政府。

賴清德總統明就職滿一周年，國民黨今天發起「全民叭賴」行動，車隊誓師由國民黨中央黨部出發，一路行經民進黨中央黨部與總統府，號召群眾今下午5時20分按兩下喇叭，表達對賴政府執政的怒吼。

楊智伃說，當民進黨執意要在台灣掀起大惡罷，民眾會用最大的力量讓全世界看見，真正該被罷免的是賴清德，大家一起站出來，把對賴清德的不滿、不信任，轉成對對大惡罷的不同意票。