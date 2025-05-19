天然氣接收站連年超載 陳菁徽批政府僅「協調船期」

台灣於昨凌晨0時迎來「非核家園」，國民黨立委陳菁徽指出，現在不只是缺電問題，更可能是國安危機，因為台灣目前兩座LNG（液化天然氣）接收站「連年超載」，而政府卻只以「彈性船期」回應，表示根本拿不出辦法，賴政府整天吹中共威脅，「人家要打你，還會讓你先協調船期嗎？」

陳菁徽指出，台電網上昨發電資訊，火力發電占比超過96%，燃氣超過45%，大家都驚呆了，台灣正火力全開、用肺發電，行政院長卓榮泰雖保證「台電可以無縫接軌」，但她不相信，民眾也大多擔憂，廢核下一步恐怕是加大燃氣，但問題是國內天然氣夠儲存嗎？這是國安危機。

陳菁徽分析，台灣目前兩座LNG接收站規畫營運量合計僅有1600萬噸，但我國天然氣進口光去年就達到2113萬噸，足足超出設計量四分之一以上，連中油都承認「連年超載」，而三接的全面運轉最快也要等到2027年。對比國際，日本接收站平均負載率約34%，韓國約39%，全球普遍認為40%至50% 才是安全區間。

陳菁徽擔憂，此情況恐將造成供氣缺口，也是供電缺口，若一旦發生國際情勢緊張或海象不佳，加上中共天天想要封鎖我們的威脅下，這根本是台灣的生存危機，但行政院、經濟部面對如此問題，卻僅說「天然氣接收站計畫完成前，中油公司將透過機動協調LNG船期、與台電公司保持聯繫掌握需求變化、維持高存量調度策略及確保關鍵設備（卸收、生產及輸送）妥善維運等措施，以穩定供應國內用氣。」

陳菁徽批評，裝不下就是裝不下，儲備量不足就是不足，結果政府說會「機動協調LNG船期」，這答案等於沒辦法，「人家要打你還會讓你先協調船期嗎？」賴政府整天吹中共威脅，說國安危機迫在眉睫，現在國安危機來了，美國呼籲台灣別棄用核能，但賴政府親美只是嘴上說，讓國安系統性脆弱顯露無遺，加上民進黨整天出共諜，到底誰在害台灣？