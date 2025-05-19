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海巡署官員涉當共諜遭羈押 陳玉珍籲不能只抓低階層：應該再往上查

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
曾任金門第九海巡分隊長的莊宗輝，去年底才晉升金馬澎分署勤指中心主任，被不少同仁視為「明日之星」，但今天卻被媒體爆出，因涉違反國家安全法及洩漏國防以外秘密等罪嫌，目前已被法院羈押。資料照片（記者蔡家蓁／攝影）
曾任金門第九海巡分隊長的莊宗輝，去年底才晉升金馬澎分署勤指中心主任，被不少同仁視為「明日之星」，但今天卻被媒體爆出，因涉違反國家安全法及洩漏國防以外秘密等罪嫌，目前已被法院羈押。資料照片（記者蔡家蓁／攝影）

海巡署有官員成共諜，海巡署稍早證實並指出已經免職，國民黨立委陳玉珍表示「應該再往上查」，過去總統府、民進黨立委辦公室都出現過，這都應該整體調查才知影響到哪邊，不能只是一直抓下面低階層的，大案子都不辦，難道總統府只有一個共諜？

曾任金門第九海巡分隊長的莊宗輝，去年底才晉升金馬澎分署勤指中心主任，被不少同仁視為「明日之星」，但今天卻被媒體爆出，因涉違反國家安全法及洩漏國防以外秘密等罪嫌，在14日經法院裁定羈押，金馬澎分署當日立即將其調離現職並解除主管職務，隔日分署召開考績會議，依重大情節予以一次記兩大過，隨即免職，另將追究相關人員考核監督不周的責任。

「滿驚訝的。」陳玉珍表示，目前資訊還不完整，就看司法怎麼做後續調查，但大家可以看到，共諜之前在總統府、民進黨立委辦公室都出現過，那就都應該往上做整體調查，才能知道影響到哪邊，這次海巡的情況也是一樣，當然應該往上查。

陳玉珍提到，國安會秘書長吳釗燮先前助理是共諜的事件也應該說清楚，畢竟該嫌疑人做了特助那麼久，不能說都是一直抓下面低階層的，高層也應確認一下；還有之前總統府諮議也涉嫌當共諜，難道總統府內只有那一個共諜？不能大案子都不調查，要由上而下才能樹立典範，也就是不管誰犯法都應該調查。

陳玉珍 總統府 海巡署 共諜

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