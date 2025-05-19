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沙烏地媒體專訪林佳龍談對美投資 斷交35年首見

中央社／ 開羅19日專電
中華民國外交部長林佳龍。 圖／取自林佳龍臉書粉專
中華民國外交部長林佳龍。 圖／取自林佳龍臉書粉專

中東地區媒體35年來首次專訪中華民國的外交部長林佳龍。他在17日專訪中提及，台灣對全球半導體供應鏈具有關鍵作用，也將利用美國市場優勢，組建對美投資團隊，實現台美雙贏合作。

中華民國與沙烏地阿拉伯王國於1990年斷交，從此中東阿拉伯地區成為台灣的外交沙漠。

沙烏地媒體「中東日報」（Asharq AL-Awsat）17日特別專訪外交部長林佳龍。這是過去35年來，中東地區阿拉伯國家首度有媒體專訪中華民國外交部長。

林佳龍在專訪中首先提到，隨新冠肺炎疫情以及俄烏戰爭的發展，全球半導體供應鏈顯現台灣居關鍵地位，並可促使多國共同建立安全供應鏈。

林佳龍說明，台灣在高科技領域和美國建立綜合夥伴關係。美國是技術領域世界主導者，台灣則是半導體製造領域全球強國。台灣具有全面工業能力和強大的智慧財產權保護措施，因此，美國如要建立靈活的戰略供應鏈，台灣是不可或缺的可靠合作夥伴。

林佳龍表示，美國成為台灣2023年海外投資的第一個目的地，台灣對美投資在當地創造就業機會，為美國製造業發揮重大貢獻。因此，台積電對美投資案也為台灣其他企業擴大在美國的影響力。

林佳龍說：「總統賴清德的『台灣加一』（Taiwanplus one）政策是台灣和美國共同為創新工業的安排，證實台美之間在經濟上有緊密關係，美國政府也認同台灣擴大對美投資的努力。」

林佳龍強調，台灣在世界經濟體中排名第21，且是全球供應鏈的主要環節，為全世界提供60%的半導體和95%的最新晶片。因此，台灣將繼續透過半導體供應鏈夥伴關係，與美國以及其他有共識的國家合作，建立一個更靈活、更多樣化的供應網路。

針對美國新關稅政策議題，林佳龍也說明台灣已積極回應。林佳龍說：「我們被列在美國優先談判清單上。我們將對美國關稅政策採取反措施，以確保我們的最大利益。」

林佳龍指出，台灣已提出組建「對美投資團隊」的想法，將利用美國市場在技術、資本和人才上的優勢，繼續實現台美雙贏合作。

「中東日報」是沙烏地王室持有的阿拉伯語媒體，成立於1978年，是中東地區目前最具影響力的媒體之一。

美國 沙烏地阿拉伯 林佳龍 中東

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