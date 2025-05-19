出任芬蘭代表 林昶佐千字文發聲：對國際事務懷抱使命

總統府今公布總統令，特任前立委、閃靈樂團主唱林昶佐為駐芬蘭代表，林昶佐在臉書發文，回顧過去這段時間與在外交事務的工作內容，他說，長年來連結跨國的信念與行動，讓他對台灣的國際事務一直懷抱著使命感，「與家人討論後，我們決定就這樣向前進吧！」

林昶佐指出，自去年卸下立委職務後，除了曾代替現任立委前往東京、曼谷參與國際會議，他婉拒了多數國內的政治活動邀約。這些發言權，應該屬於許多優秀的現任委員與年輕的政治工作者。他回到熟悉的音樂工作崗位，也多陪伴家人。

林昶佐接著回顧八年的立委任期，他說，自己始終隸屬於外交委員會。除了審查外交預算與監督政策推動，他盡力回應所有來自國會外交的邀約。當時的行程經常是白天處理國會議案，晚上參與選區活動，深夜再上線與各國國會議員開會，探討民主、人權與安全議題。

林昶佐提到，他積極推動台灣參與 IPAC（跨國會對中政策聯盟）、OGP（開放政府夥伴聯盟）等國際組織，並成功促成台灣立法院首度以正式身份參與 OGP-OP（開放國會）國際峰會，與各國國會代表共同商討國會透明與民主韌性的改革議題。

他說，他自己也曾代表台灣出席哥本哈根民主峰會、奧斯陸自由論壇，分享台灣的民主經驗，爭取國際社會更多理解與支持。幾年來，他與歐盟、北歐多國國會議員建立起深厚的連結，常討論如何推進歐洲對台政策、深化民主夥伴的關係。他擔任國際特赦組織台灣分會會長期間，在國際人權場域上，與芬蘭、德國、瑞典、澳洲等各國分會攜手合作，推動國際人權、性別平權與弱勢保障等議題。

林昶佐表示，長年來連結跨國的信念與行動，讓他對台灣的國際事務一直懷抱著使命感。當近期派駐芬蘭的可能性出現時，這些工作的畫面一一湧現、歷歷在目——無論是立法院的國會外交，或是之前的國際人權跨國合作似乎正逐步匯聚，指向這項任務。

「連在音樂上也有巧妙的緣分。」林昶佐回顧，閃靈過去與芬蘭Spinefarm Records/英國Universal Music簽約發了四張專輯，與芬蘭音樂產業夥伴們長期一同打拼的日子，讓他一直對這個國家有著特殊的情感；幾天前分享了一段影片，是義大利歌迷聽著閃靈新曲激動顫抖；YouTube上也有不少外國樂迷留言說，完全聽不懂台語，卻起雞皮疙瘩甚至流下眼淚。

文末，他提到，近年的台芬關係在現任大使張秀禎與代表處的推動下，包括航空服務協議、經貿合作等領域都取得多項進展。他將在這些紮實基礎上繼續努力，強化芬蘭與台灣的交流合作、互惠兩國人民，爭取芬蘭對台灣更堅定的支持。外交工作沒有什麼 Magic，只有全力以赴，踏實前行。謝謝大家一路以來的關心與支持，期待未來在赫爾辛基與大家相遇。

國民黨立委黃仁今天質詢外交部長林佳龍有關林昶佐是否逃避兵役的問題，也沒有外交背景；林佳龍表示，林昶佐本人會回答也會說明兵役問題，由當事人來說；此外，國會議員出任駐外代表和大使，其實是民主常態，美國也有很多例子。不過，林昶佐在臉書聲明中，並未回應兵役爭議。