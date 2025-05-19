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出任芬蘭代表 林昶佐千字文發聲：對國際事務懷抱使命

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確定任芬蘭代表！親曝任內與北歐多國建立連結 林昶佐發聲：只有全力以赴

中央社／ 台北19日電
前立委林昶佐。圖／聯合報系資料照片
前立委林昶佐。圖／聯合報系資料照片

前立委林昶佐確定出任駐芬蘭代表，他今天在社群媒體表示，兩任立委任期致力推動國會外交以及台灣國際參與，多年來與歐盟、北歐多國議員建立深厚連結，將在既有基礎上強化台芬合作交流。

林昶佐下午在臉書發文致謝總統與外交部長信任，並表示，回顧8年立委任期，始終隸屬外交委員會，盡力回應所有來自國會外交的邀約，常是白天處理國會議案，晚上參與選區活動，深夜上線與各國國會議員開會，探討民主、人權與安全議題。

林昶佐說，任內也積極推動台灣參與「對中政策跨國會聯盟」（IPAC）、「開放政府夥伴聯盟」（OGP）等國際組織，並成功促成台灣立法院首度以正式身分參與「開放國會」（OGP-OP）國際峰會，也曾代表台灣出席哥本哈根民主峰會、奧斯陸自由論壇，分享台灣的民主經驗，爭取國際社會更多理解與支持。

林昶佐強調，幾年來與歐盟、北歐多國國會議員建立起深厚的連結，常討論如何推進歐洲對台政策、深化民主夥伴的關係。在擔任國際特赦組織台灣分會會長期間，在國際人權場域上，與芬蘭、德國、瑞典、澳洲等各國分會攜手合作，推動國際人權、性別平權與弱勢保障等議題。

談及派駐芬蘭的外交工作，林昶佐表示，不僅是過去國會外交、國際人權跨國合作的工作畫面湧現，連在音樂上也有巧妙的緣分。閃靈與芬蘭SpinefarmRecords／英國Universal Music簽約發了4張專輯，「感謝天公伯予我這種Magic」，推動他向前進。

林昶佐強調，近年的台芬關係在現任駐芬蘭代表張秀禎推動下，包括航空服務協議、經貿合作等領域都取得多項進展。他將在這些紮實基礎上繼續努力，強化芬蘭與台灣的交流合作、互惠兩國人民，爭取芬蘭對台灣更堅定的支持。

林昶佐說，外交工作沒有什麼Magic，只有全力以赴、踏實前行，「期待未來在赫爾辛基與大家相遇」。

芬蘭 林昶佐 人權

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