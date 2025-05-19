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林昶佐駐芬蘭定了！總統令公布陳牧民駐印度代表、江雅綺駐英副代表

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
總統府夜晚的外觀。記者蘇健忠／攝影
總統府夜晚的外觀。記者蘇健忠／攝影

總統府今（19日）公布總統令，特任前立委林昶佐為駐芬蘭大使。

由於中華民國與芬蘭沒有邦交，林昶佐將出任駐芬蘭代表，總統令稱大使。

林昶佐派駐芬蘭消息一出，引發各種討論，外交部長林佳龍稍早在外交國防委員會證實，同時否認酬庸，他強調這是區域聯防推動總合外交，針對北歐五國，他有整體布局。

此外，賴清德總統任陳牧民為駐印度代表，任江雅綺為駐英國副代表；總統令分別稱為駐印度大使與駐英國公使。

民眾黨立法院黨團指，江雅綺2022年遭到科技部（現國家科學及技術委員會）認證學歷造假，多年來以「假博士」身分混跡江湖並申請國家補助。

外交部轉述江雅綺說法稱，「她的英國指導教授與英國法學院院長都曾說明原由，科技部2022年6月26日新聞稿也已完整說明，並判定本人無所謂學歷造假情形，檢舉案不成立。」

外交部表示，本案派任均符合人事任命法規，以期發揮最大外交戰力。

賴清德總統任命林昶佐出任駐芬蘭代表。取自總統府官網
賴清德總統任命林昶佐出任駐芬蘭代表。取自總統府官網

陳牧民 英國 芬蘭 總統府 林昶佐 外交部 印度

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