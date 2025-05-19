快訊

新北三峽北大國小78歲老翁疑駕車暴衝 最新受傷名單曝光

疑高齡汽車駕駛突暴衝...新北三峽北大國小嚴重車禍 4人命危、16人傷

曾涉學歷造假…江雅綺出任駐英公使 民眾黨團酸「假博士」：駐外大崩壞

聽新聞
0:00 / 0:00

影／全台「中正路」要改名？盧秀燕嘆口氣：國家吃飽太閒嗎

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中東勢－豐原生活圈快速道路工程第3標與第4標工程今年4月底順利完成合攏，預計明年將率先完成東勢至石岡路段通車，台中市長盧秀燕今大出席第3標與第4標鯉魚脊背橋接合祈福典禮。記者游振昇／攝影
台中東勢－豐原生活圈快速道路工程第3標與第4標工程今年4月底順利完成合攏，預計明年將率先完成東勢至石岡路段通車，台中市長盧秀燕今大出席第3標與第4標鯉魚脊背橋接合祈福典禮。記者游振昇／攝影

台中市盧秀燕今天下午在一場工程簡報中，聽到記者問全國中正路改名問題，她嘆了一口氣，停了一下回應說，國家吃飽太閒嗎？該做的事情趕快做，經濟，國家安全，人民困難趕快解決，不要再意識型態了。

政府去蔣化，內政部劉世芳今天說，中正路改名目前比較多縣市包括台中市，如果地方經費有困難，內政部會協助。

盧秀燕今天下午聽完問題，嘆了一口氣，停了一下回應說，國家吃飽太閒嗎，事情趕快做，經濟，國家安全，人民困難趕快解決，不要再意識型態了。

台中東勢─豐原生活圈快速道路工程持續中，第3標與第4標工程於今年4月底順利完成合攏，預計明年年將率先完成東勢至石岡路段通車，盧秀燕今天下午到東勢區工地現場，出席第3標與第4標鯉魚脊背橋接合祈福典禮，象徵工程邁入歷史性重要里程碑。

盧秀燕 意識 台中市 劉世芳 內政部

延伸閱讀

受邀出席日本廣島原爆80年紀念活動 盧秀燕：追求和平要能夠避戰

盧秀燕接獲廣島和平紀念儀式邀請 籲思考如何避戰

盧秀燕指控非核後中火火力全開 台電：不能以某一時間判斷

影／非核家園第3天中火夜間火力全開 盧秀燕疾呼：我們非常憂心

相關新聞

藍營曝最新民調！賴總統明就職周年 逾半民眾憂兩岸軍事衝突、對關稅戰沒信心

賴清德總統明天就職滿周年，國民黨今公布最新民調，53.8%受訪民眾認為兩岸關係惡化；50.3%民眾擔心兩岸在賴政府執政期...

13萬人籲法務部加重虐童刑責 鄭銘謙改口：研議中

日前愷愷案造成民怨沸騰，13萬名網友在公共政策網路參與平台提議調高虐童者刑責，希望致死者應處無期徒刑或死刑且不得假釋，但...

影／全台「中正路」要改名？盧秀燕嘆口氣：國家吃飽太閒嗎

台中市長盧秀燕今天下午在一場工程簡報中，聽到記者問全國中正路改名問題，她嘆了一口氣，停了一下回應說，國家吃飽太閒嗎？該做...

綠內參民調她大幅領先 謝龍介：綠營兩造耍弄民調數字

民進黨台南市長初選白熱化，傳有綠營自作內參民調，民進黨立委陳亭妃不只領先黨內對手、立委林俊憲，且大幅領先國民黨立委謝龍介...

民眾黨台中大宣講…蔡壁如「被排擠」未上台？江和樹：我的時間可以給她

台灣民眾黨昨天在台中舉辦「518退貨ㄌㄨㄚˋ」，現場湧入不少支持者，黨主席黃國昌和黨籍立委，甚至是國民黨立委都輪番上台發...

內政部「去蔣」力拚中正路改名 林沛祥：勞民傷財卻哭窮？

內政部長劉世芳今天表示，全台仍有677件威權象徵待處置，若部會及地方有需要，可協助處理經費。國民黨立委林沛祥酸，要把所有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。