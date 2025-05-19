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影／全台「中正路」要改名？盧秀燕嘆口氣：國家吃飽太閒嗎
台中市長盧秀燕今天下午在一場工程簡報中，聽到記者問全國中正路改名問題，她嘆了一口氣，停了一下回應說，國家吃飽太閒嗎？該做的事情趕快做，經濟，國家安全，人民困難趕快解決，不要再意識型態了。
政府去蔣化，內政部長劉世芳今天說，中正路改名目前比較多縣市包括台中市，如果地方經費有困難，內政部會協助。
盧秀燕今天下午聽完問題，嘆了一口氣，停了一下回應說，國家吃飽太閒嗎，事情趕快做，經濟，國家安全，人民困難趕快解決，不要再意識型態了。
台中東勢─豐原生活圈快速道路工程持續中，第3標與第4標工程於今年4月底順利完成合攏，預計明年年將率先完成東勢至石岡路段通車，盧秀燕今天下午到東勢區工地現場，出席第3標與第4標鯉魚脊背橋接合祈福典禮，象徵工程邁入歷史性重要里程碑。
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