新派駐英公使江雅綺涉學歷填寫不實 劉靜怡：到底是何等居心

國立台灣海洋大學法政學院教授江雅綺將出任駐英國公使，她2022年曾被科技部認定學歷填寫不實。台大國家發展研究所教授劉靜怡今在臉書重提此事，質疑真的有人會不知道自己的學位是在哪個學院、哪個學位嗎？這樣的人到底是何等居心？到底可以擔任什麼專業工作？

劉更爆料，這件事在一年前就曾經當面對國發所畢業生、現任總統府秘書長潘孟安提過，這樣她對總統算是已經盡到告知義務了吧？今天總統已經告訴大家他的選擇了。

總統府上午發布總統令，駐英國公使柳惠千已准退職，並任命江雅綺為駐英國公使。不過，江雅綺過去曾在2022年遭科技部要求更正錯誤學歷，認為其個人資料表最高學歷的「主修學門系所」，有不實填寫「法學院」一事。

劉靜怡今在臉書貼出一段網址並稱，原來新科公使當年學倫案的資料總整理網站，居然還活著呢；她這個奉命依法組成調查小組的法律學門前召集人，都已經遭到報復，國科會是否能公開該案的計畫申請個人資料表，以昭公信？

劉靜怡曾獲賴清德總統提名大法官，但遭民進黨立院黨團否決。

劉靜怡發文表示，江雅綺案件和一般的論文或計畫書學倫案不同，試想，真的有人會不知道自己的學位是在哪個學院獲得的哪一種學位嗎？為什麼連學位名稱都可以長達十來年地「寫錯」？而且是中文英文雙雙寫錯、在所有不公開和公開文件上都寫錯？更何況，和真實取得的學位相較之下，是完全不同學院和完全不同的學位名稱呢。那麼，這樣的人，到底是何等居心？到底可以擔任什麼樣的專業工作？

劉靜怡認為，如果覺得委屈，那就應該堅持到底，不要更改任何一個字啊，就繼續把不公開的學倫案繼續主動公開、到處喊冤啊，很多媒體朋友應該還記得當初要求改投書頭銜的事件吧？

劉靜怡說，當初身為法律學門召集人，無論是從學術倫理、道德、法律等面向來看，什麼才是該做的事情，她其實都沒有迴避空間，當初法律學門組成的調查小組成員均可作證。至於她個人會受到怎樣的政治報復，「我大致上也都設想過了，當然，政治報復也已經發生在各位眼前了，不是嗎？」

至於國科會有沒有針對長期偽造並行使公文書行為主動移送北檢，並追回研究計畫經費等事宜，做後續的處理，劉靜怡認為，那就請大家去問國科會，她卸任已久，與她無涉。