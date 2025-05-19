快訊

新北三峽北大國小78歲老翁疑駕車暴衝 最新受傷名單曝光

疑高齡汽車駕駛突暴衝...新北三峽北大國小嚴重車禍 4人命危、16人傷

曾涉學歷造假…江雅綺出任駐英公使 民眾黨團酸「假博士」：駐外大崩壞

聽新聞
0:00 / 0:00

林昶佐出任駐芬蘭代表 馬文君批「酬庸緊吃」糟蹋專業

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
前立委林昶佐將出任駐芬蘭代表，立委馬文君批將大使位置當成酬庸工具。記者曾原信／攝影
前立委林昶佐將出任駐芬蘭代表，立委馬文君批將大使位置當成酬庸工具。記者曾原信／攝影

外交部林佳龍今證實，前立委林昶佐將出任駐芬蘭代表，立委馬文君表示，她今質詢關心我國在南非遭矮化的外交困境，也提及林昶佐人事案，質疑外交部近年不少特任，將大使位置當成酬庸工具，狠嗆「南非吃緊，酬庸緊吃，糟蹋專業」。

立委馬文君指出，南非政府去年起小動作不斷，除將我國駐南非使館遷離首都，還逕自將駐館改名降級，將官網上聯絡資訊刪直接改為在約翰尼斯堡，且未註明我駐南非代表廖文哲，僅列出約翰尼斯堡辦事處的地址人員，行為變本加厲。

而先前我國駐館在外交關係生變後發生斷水斷電、代表被驅逐、館產被沒收等不合理對待，外交部卻無更積極作為；針對駐南非代表處，林佳龍雖回應，目前正常運作，對片面矮化持續交涉，也將研議經貿反制手段，但仍盼外交部做好因應。

針對林昶佐將出使芬蘭，她表示，以林昶佐的能力、資歷，她相信外交部應該有更多同仁可以勝任該位置，且林有逃兵疑慮，沒有實際的外交資歷，如果專業度不夠、能力不足，怎麼做好外交工作。

她認為，外交人事要用人唯才、尊重專業，不是將大使位置當成酬庸工具，而外交部近年來派任不少特任大使，對專業外交官的發展、升遷受到不小阻礙，也打擊到他們士氣，她為此狠嗆「南非吃緊，酬庸緊吃」，要外交部不要糟蹋專業。

馬文君說，據了解，瑞士、愛爾蘭等歐洲駐館人力不足，如果外交部持續派任沒經驗的大使要怎麼領導專業團隊，會不會造成駐館更大負擔，能交出怎樣的外交成績單，社會大眾都存疑，已要求外交部提出書面報告，對外交官派任完善說明。

馬文君 芬蘭 林昶佐 林佳龍 外交部 南非

延伸閱讀

林昶佐駐芬蘭遭質疑酬庸 林佳龍：用人原則適才適所

【重磅快評】林昶佐出使芬蘭 何時停藥給問嗎？

林昶佐出任芬蘭代表 吳思瑤：獻上最高祝福

「閃靈」林昶佐成駐芬蘭代表 鈕則勳：芬蘭情何以堪

相關新聞

藍營曝最新民調！賴總統明就職周年 逾半民眾憂兩岸軍事衝突、對關稅戰沒信心

賴清德總統明天就職滿周年，國民黨今公布最新民調，53.8%受訪民眾認為兩岸關係惡化；50.3%民眾擔心兩岸在賴政府執政期...

13萬人籲法務部加重虐童刑責 鄭銘謙改口：研議中

日前愷愷案造成民怨沸騰，13萬名網友在公共政策網路參與平台提議調高虐童者刑責，希望致死者應處無期徒刑或死刑且不得假釋，但...

影／全台「中正路」要改名？盧秀燕嘆口氣：國家吃飽太閒嗎

台中市長盧秀燕今天下午在一場工程簡報中，聽到記者問全國中正路改名問題，她嘆了一口氣，停了一下回應說，國家吃飽太閒嗎？該做...

綠內參民調她大幅領先 謝龍介：綠營兩造耍弄民調數字

民進黨台南市長初選白熱化，傳有綠營自作內參民調，民進黨立委陳亭妃不只領先黨內對手、立委林俊憲，且大幅領先國民黨立委謝龍介...

民眾黨台中大宣講…蔡壁如「被排擠」未上台？江和樹：我的時間可以給她

台灣民眾黨昨天在台中舉辦「518退貨ㄌㄨㄚˋ」，現場湧入不少支持者，黨主席黃國昌和黨籍立委，甚至是國民黨立委都輪番上台發...

內政部「去蔣」力拚中正路改名 林沛祥：勞民傷財卻哭窮？

內政部長劉世芳今天表示，全台仍有677件威權象徵待處置，若部會及地方有需要，可協助處理經費。國民黨立委林沛祥酸，要把所有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。