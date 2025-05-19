林昶佐出任駐芬蘭代表 馬文君批「酬庸緊吃」糟蹋專業

外交部長林佳龍今證實，前立委林昶佐將出任駐芬蘭代表，立委馬文君表示，她今質詢關心我國在南非遭矮化的外交困境，也提及林昶佐人事案，質疑外交部近年不少特任，將大使位置當成酬庸工具，狠嗆「南非吃緊，酬庸緊吃，糟蹋專業」。

立委馬文君指出，南非政府去年起小動作不斷，除將我國駐南非使館遷離首都，還逕自將駐館改名降級，將官網上聯絡資訊刪直接改為在約翰尼斯堡，且未註明我駐南非代表廖文哲，僅列出約翰尼斯堡辦事處的地址人員，行為變本加厲。

而先前我國駐館在外交關係生變後發生斷水斷電、代表被驅逐、館產被沒收等不合理對待，外交部卻無更積極作為；針對駐南非代表處，林佳龍雖回應，目前正常運作，對片面矮化持續交涉，也將研議經貿反制手段，但仍盼外交部做好因應。

針對林昶佐將出使芬蘭，她表示，以林昶佐的能力、資歷，她相信外交部應該有更多同仁可以勝任該位置，且林有逃兵疑慮，沒有實際的外交資歷，如果專業度不夠、能力不足，怎麼做好外交工作。

她認為，外交人事要用人唯才、尊重專業，不是將大使位置當成酬庸工具，而外交部近年來派任不少特任大使，對專業外交官的發展、升遷受到不小阻礙，也打擊到他們士氣，她為此狠嗆「南非吃緊，酬庸緊吃」，要外交部不要糟蹋專業。

馬文君說，據了解，瑞士、愛爾蘭等歐洲駐館人力不足，如果外交部持續派任沒經驗的大使要怎麼領導專業團隊，會不會造成駐館更大負擔，能交出怎樣的外交成績單，社會大眾都存疑，已要求外交部提出書面報告，對外交官派任完善說明。