快訊

新北三峽北大國小78歲老翁疑駕車暴衝 最新受傷名單曝光

疑高齡汽車駕駛突暴衝...新北三峽北大國小嚴重車禍 4人命危、16人傷

曾涉學歷造假…江雅綺出任駐英公使 民眾黨團酸「假博士」：駐外大崩壞

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】非核之後台灣進階為火燒島

聯合報／ 主筆室
核三廠17日結束長達40年運轉。記者潘奕言／攝影
核三廠17日結束長達40年運轉。記者潘奕言／攝影

核三廠2號機17日午夜12時反應爐停機，台灣進入無核電時代，反核人士為了非核家園達陣雀躍歡欣，但人民、產業的供電需求並不因此歸零，怎麼變出電來？能夠有的變通是靠火力發電，煤、油、氣需接下供電棒子，全面開火燃燒；非核之後，接替上陣的發電全靠燃燒的熱能轉換為電能，於是台灣紅通通，不折不扣為火燒島。

根據「台灣電力監測網」的數據，燃煤、油、天然氣機火力全開，核三2號機停機那一刻起，火力發電佔比瞬間跳升到92％，再生能源佔比僅4％再帶個零頭，火燒島只是貼近事實的用詞，不利的供電局面，替代高排碳發電組合，即便情緒性的說台灣是電力供應的惡魔島，也得接受這不堪的事實，畢竟民生、產業都禁不起缺電，即便是短時間。

核三2號機17日晚間功成身退，當天是周末，供電壓力並不是最大，但當天燃煤機組火力全開仍補不上核電退役缺口，台電、經濟部平常掛在嘴上的再生能源，竟然完全不是個咖，發電能力幾乎少到可以忽略；問題是台灣幾乎沒有自產能源，就算綠能、再生能源再怎麼擠也只有幾滴，但也得滴滴必較，1％當3％用，榨出超量價值。

「非核家園」儘管現在聽有點怪怪的，但畢竟在內涵沒有調整前扔是必須奉行的政策，儘管現況核電的客觀環境以不同於政策初訂時，但基本架構及內涵並沒有太大變化，但應對核安、核廢、電廠設計確實有不小的變化；因此，接續非核家園怎走下去，務必要抓緊核電科技最新的變化，例如小模組的新型核電廠設計，冷卻、核廢都大幅減量，核電廠應配合調整。

再者，核電廠的設計和新式反應爐應注意，但現下維持供電穩定的不只有核電廠本身，周遭的輸電穩定愈發重要；17日核三2號機畢業，接連幾天台東、高雄連續無預警斷電，雖然規模都不大，但也暴露供電不穩定地事實；尤其該注意的是台灣會不會發生十天前歐洲依比利半島的大停電？大停電因葡、西兩國電網與歐洲電網斷聯，這也是台灣獨立電網與亞洲不支援的憂慮。

非核家園 核電 核三廠 台電 反核 再生能源 停電

延伸閱讀

非核家園第3天中火火力全開 李中：沒穩定電力發展AI成空談

盧秀燕指控非核後中火火力全開 台電：不能以某一時間判斷

影／非核家園第3天中火夜間火力全開 盧秀燕疾呼：我們非常憂心

邁入非核家園 綠委盼2030年實現綠電佔比30%目標

相關新聞

藍營曝最新民調！賴總統明就職周年 逾半民眾憂兩岸軍事衝突、對關稅戰沒信心

賴清德總統明天就職滿周年，國民黨今公布最新民調，53.8%受訪民眾認為兩岸關係惡化；50.3%民眾擔心兩岸在賴政府執政期...

13萬人籲法務部加重虐童刑責 鄭銘謙改口：研議中

日前愷愷案造成民怨沸騰，13萬名網友在公共政策網路參與平台提議調高虐童者刑責，希望致死者應處無期徒刑或死刑且不得假釋，但...

影／全台「中正路」要改名？盧秀燕嘆口氣：國家吃飽太閒嗎

台中市長盧秀燕今天下午在一場工程簡報中，聽到記者問全國中正路改名問題，她嘆了一口氣，停了一下回應說，國家吃飽太閒嗎？該做...

綠內參民調她大幅領先 謝龍介：綠營兩造耍弄民調數字

民進黨台南市長初選白熱化，傳有綠營自作內參民調，民進黨立委陳亭妃不只領先黨內對手、立委林俊憲，且大幅領先國民黨立委謝龍介...

民眾黨台中大宣講…蔡壁如「被排擠」未上台？江和樹：我的時間可以給她

台灣民眾黨昨天在台中舉辦「518退貨ㄌㄨㄚˋ」，現場湧入不少支持者，黨主席黃國昌和黨籍立委，甚至是國民黨立委都輪番上台發...

內政部「去蔣」力拚中正路改名 林沛祥：勞民傷財卻哭窮？

內政部長劉世芳今天表示，全台仍有677件威權象徵待處置，若部會及地方有需要，可協助處理經費。國民黨立委林沛祥酸，要把所有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。