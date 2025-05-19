【重磅快評】非核之後台灣進階為火燒島

核三廠2號機17日午夜12時反應爐停機，台灣進入無核電時代，反核人士為了非核家園達陣雀躍歡欣，但人民、產業的供電需求並不因此歸零，怎麼變出電來？能夠有的變通是靠火力發電，煤、油、氣需接下供電棒子，全面開火燃燒；非核之後，接替上陣的發電全靠燃燒的熱能轉換為電能，於是台灣紅通通，不折不扣為火燒島。

根據「台灣電力監測網」的數據，燃煤、油、天然氣機火力全開，核三2號機停機那一刻起，火力發電佔比瞬間跳升到92％，再生能源佔比僅4％再帶個零頭，火燒島只是貼近事實的用詞，不利的供電局面，替代高排碳發電組合，即便情緒性的說台灣是電力供應的惡魔島，也得接受這不堪的事實，畢竟民生、產業都禁不起缺電，即便是短時間。

核三2號機17日晚間功成身退，當天是周末，供電壓力並不是最大，但當天燃煤機組火力全開仍補不上核電退役缺口，台電、經濟部平常掛在嘴上的再生能源，竟然完全不是個咖，發電能力幾乎少到可以忽略；問題是台灣幾乎沒有自產能源，就算綠能、再生能源再怎麼擠也只有幾滴，但也得滴滴必較，1％當3％用，榨出超量價值。

「非核家園」儘管現在聽有點怪怪的，但畢竟在內涵沒有調整前扔是必須奉行的政策，儘管現況核電的客觀環境以不同於政策初訂時，但基本架構及內涵並沒有太大變化，但應對核安、核廢、電廠設計確實有不小的變化；因此，接續非核家園怎走下去，務必要抓緊核電科技最新的變化，例如小模組的新型核電廠設計，冷卻、核廢都大幅減量，核電廠應配合調整。

再者，核電廠的設計和新式反應爐應注意，但現下維持供電穩定的不只有核電廠本身，周遭的輸電穩定愈發重要；17日核三2號機畢業，接連幾天台東、高雄連續無預警斷電，雖然規模都不大，但也暴露供電不穩定地事實；尤其該注意的是台灣會不會發生十天前歐洲依比利半島的大停電？大停電因葡、西兩國電網與歐洲電網斷聯，這也是台灣獨立電網與亞洲不支援的憂慮。