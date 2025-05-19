影／核三除役供電吃緊？ 卓榮泰：台灣水、電都沒問題

核三廠17日深夜停役，台灣進入非核家園，但高雄等地陸續傳出停電，質疑供電吃緊。行政院長卓榮泰今到屏東出席「屏科半導體供應鏈進駐啟動典禮」，卓榮泰說，他今天打開台電APP，備轉容量率有17.52％，距離安全容量非常高。

卓榮泰說，核三除役後減少95萬千瓦電力，由桃園大潭七號機91萬千瓦可以補上來，下個月還有興達電廠一號機130萬千瓦上線，明年還有興達二號機130萬千瓦、以及台中新1號機130萬千瓦，換句話說，會有480萬千瓦的電會補上來，完全取代核三廠二號機95萬千瓦。

卓榮泰說，他跟所有供應鏈廠商報告，台灣目前，水、電都沒有問題，這裡的土地、人才也沒有問題，政府也會考量各個產業的需求，透過勞動部全國勞工政策大調整，盡量要用國內本地優秀的勞工，或者直接引進更多外來的移工們，來協助各位廠商在人力上面也不虞匱乏，只有完成這五樣最基本的條件，才能讓台灣更有能力迎接更多的廠商回到台灣，或者台灣的廠商繼續在台灣加碼投資，這是政府該做的事情，我們一步一步達到目標。

卓榮泰今天在進場時候，被媒體喊話問到核三廠除役，卓榮泰僅回「台電加油！」