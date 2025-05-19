快訊

新北三峽北大國小78歲老翁疑駕車暴衝 最新受傷名單曝光

疑高齡汽車駕駛突暴衝...新北三峽北大國小嚴重車禍 4人命危、16人傷

曾涉學歷造假…江雅綺出任駐英公使 民眾黨團酸「假博士」：駐外大崩壞

聽新聞
0:00 / 0:00

曾涉學歷造假…江雅綺出任駐英公使 民眾黨團酸「假博士」：駐外大崩壞

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國立台灣海洋大學法政學院教授江雅綺。記者胡瑞玲／攝影
國立台灣海洋大學法政學院教授江雅綺。記者胡瑞玲／攝影

總統府今天發布總統令，國立台灣海洋大學法政學院教授江雅綺出任駐英國公使。民眾黨立法院黨團表示，駐外大使大崩壞，就連假博士也行，江雅綺先前遭到科技部認證學歷造假，多年來以「假博士」身分混跡江湖、申請國家補助，外交部應該說明人事任用原則。

總統府上午發布總統令，駐英國公使柳惠千已准退職，並任命江雅綺為駐英國公使，另特任中興大學法政學院副院長陳牧民為駐印度大使。此外，外交部長林佳龍受訪時也證實，民進黨前立委林昶佐將出任駐芬蘭代表。

對此，民眾黨立法院黨團稍早透過新聞稿表示，不只林昶佐出任駐芬蘭大使引發外界譁然，江雅綺派駐英國擔任公使也引發學界議論炸鍋，尤其後者早在2022年遭到科技部（現國家科學及技術委員會）認證學歷造假。

民眾黨團指出，根據2022年科技部新聞稿，江雅綺在科技部擔任法規會專員的「最高學歷主修學門系所」欄位，填寫「法學院」均為「不實學歷」，科技部據此要求更正，以避免爾後再有爭議，此舉不但斲傷學者個人學術聲譽，更可能影響學術資源分配的公正性。

民眾黨團再指，江雅綺多年來以「英國杜倫大學法學博士」混跡江湖、申請國家補助，甚至屢次用「假博士」身分出現在新聞媒體、國立大學招生海報當中，更依此傲人學歷出任文化部、科技部、交通部法規會委員，還有資策會計畫顧問、台電公司董事等職，觸角極廣可謂包山包海。

民眾黨團也點名外交部長林佳龍，應該清楚說明此等人事任用原則，難道外交部已無專業外交人才可用，除了法律專業性遭到學界質疑，這種「偽法學博士」更是顯無誠信，究竟江雅綺有何外交專業，得以打敗外交專業人才、空降成為英國公使，難道曾經在英國就學就可以。

民眾黨團表示，前有閃靈樂團主唱林昶佐，後有偽造學歷被國家認證的江雅綺，外交使節派任嚴重影響駐外人員士氣，恐怕影響外交界對我觀感。

英國 總統府 民眾黨 林佳龍 外交部

延伸閱讀

林昶佐駐芬蘭遭質疑酬庸 林佳龍：用人原則適才適所

【重磅快評】林昶佐出使芬蘭 何時停藥給問嗎？

林昶佐出任芬蘭代表 吳思瑤：獻上最高祝福

「閃靈」林昶佐成駐芬蘭代表 鈕則勳：芬蘭情何以堪

相關新聞

藍營曝最新民調！賴總統明就職周年 逾半民眾憂兩岸軍事衝突、對關稅戰沒信心

賴清德總統明天就職滿周年，國民黨今公布最新民調，53.8%受訪民眾認為兩岸關係惡化；50.3%民眾擔心兩岸在賴政府執政期...

13萬人籲法務部加重虐童刑責 鄭銘謙改口：研議中

日前愷愷案造成民怨沸騰，13萬名網友在公共政策網路參與平台提議調高虐童者刑責，希望致死者應處無期徒刑或死刑且不得假釋，但...

影／全台「中正路」要改名？盧秀燕嘆口氣：國家吃飽太閒嗎

台中市長盧秀燕今天下午在一場工程簡報中，聽到記者問全國中正路改名問題，她嘆了一口氣，停了一下回應說，國家吃飽太閒嗎？該做...

綠內參民調她大幅領先 謝龍介：綠營兩造耍弄民調數字

民進黨台南市長初選白熱化，傳有綠營自作內參民調，民進黨立委陳亭妃不只領先黨內對手、立委林俊憲，且大幅領先國民黨立委謝龍介...

民眾黨台中大宣講…蔡壁如「被排擠」未上台？江和樹：我的時間可以給她

台灣民眾黨昨天在台中舉辦「518退貨ㄌㄨㄚˋ」，現場湧入不少支持者，黨主席黃國昌和黨籍立委，甚至是國民黨立委都輪番上台發...

內政部「去蔣」力拚中正路改名 林沛祥：勞民傷財卻哭窮？

內政部長劉世芳今天表示，全台仍有677件威權象徵待處置，若部會及地方有需要，可協助處理經費。國民黨立委林沛祥酸，要把所有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。