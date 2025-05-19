曾涉學歷造假…江雅綺出任駐英公使 民眾黨團酸「假博士」：駐外大崩壞

總統府今天發布總統令，國立台灣海洋大學法政學院教授江雅綺出任駐英國公使。民眾黨立法院黨團表示，駐外大使大崩壞，就連假博士也行，江雅綺先前遭到科技部認證學歷造假，多年來以「假博士」身分混跡江湖、申請國家補助，外交部應該說明人事任用原則。

總統府上午發布總統令，駐英國公使柳惠千已准退職，並任命江雅綺為駐英國公使，另特任中興大學法政學院副院長陳牧民為駐印度大使。此外，外交部長林佳龍受訪時也證實，民進黨前立委林昶佐將出任駐芬蘭代表。

對此，民眾黨立法院黨團稍早透過新聞稿表示，不只林昶佐出任駐芬蘭大使引發外界譁然，江雅綺派駐英國擔任公使也引發學界議論炸鍋，尤其後者早在2022年遭到科技部（現國家科學及技術委員會）認證學歷造假。

民眾黨團指出，根據2022年科技部新聞稿，江雅綺在科技部擔任法規會專員的「最高學歷主修學門系所」欄位，填寫「法學院」均為「不實學歷」，科技部據此要求更正，以避免爾後再有爭議，此舉不但斲傷學者個人學術聲譽，更可能影響學術資源分配的公正性。

民眾黨團再指，江雅綺多年來以「英國杜倫大學法學博士」混跡江湖、申請國家補助，甚至屢次用「假博士」身分出現在新聞媒體、國立大學招生海報當中，更依此傲人學歷出任文化部、科技部、交通部法規會委員，還有資策會計畫顧問、台電公司董事等職，觸角極廣可謂包山包海。

民眾黨團也點名外交部長林佳龍，應該清楚說明此等人事任用原則，難道外交部已無專業外交人才可用，除了法律專業性遭到學界質疑，這種「偽法學博士」更是顯無誠信，究竟江雅綺有何外交專業，得以打敗外交專業人才、空降成為英國公使，難道曾經在英國就學就可以。

民眾黨團表示，前有閃靈樂團主唱林昶佐，後有偽造學歷被國家認證的江雅綺，外交使節派任嚴重影響駐外人員士氣，恐怕影響外交界對我觀感。