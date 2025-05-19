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內政部「去蔣」力拚中正路改名 林沛祥：勞民傷財卻哭窮？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委林沛祥。圖／本報資料照片
國民黨立委林沛祥。圖／本報資料照片

內政部劉世芳今天表示，全台仍有677件威權象徵待處置，若部會及地方有需要，可協助處理經費。國民黨立委林沛祥酸，要把所有中正路改成「清德路」可能得花費上億元，根本勞民傷財，政府不要一天到晚搞意識形態，同時又在哭窮，應務實一點，先把欠地方的補助款吐出來。

賴政府拚「去蔣」，內政部長劉世芳今天受訪指出，根據「促轉條例」，目前已有264件威權象徵完成處置，全台另有677件牽涉中正路、蔣介石塑像的移除等作業待處置，後續將與部會、地方政府溝通，若要移除上有經費困難，內政部將協助。

林沛祥批評，與其一天到晚搞意識形態，不如直接先把欠給地方政府的補助款一條一條的吐出來；劉世芳此舉根本勞民傷財，若要把所有中正路改成「清德路」，全國可能花費上億經費，如此只為意識型態跟總統喜好而服務的政策非常不可取。

林沛祥說，政府一天到晚哭窮，連行政院長卓榮泰都吃著小杯子蛋糕來慶祝節慶；地方政府補助款上，交通部、教育部、文化部等款項全部都扣在中央政府手上，卻願補助「中正路改名」這種政策上，這種中央執政方針前所未見，呼籲劉世芳應務實一點，好好先把欠的補助款吐出來，否則支持度只會繼續雪崩，未來要選高雄市長，恐怕也是凶多吉少。

補助款 林沛祥 劉世芳 內政部

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