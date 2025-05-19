虐童者最重判死？吳思瑤：傾聽各界意見 盼審慎討論

男童「剴剴」遭保母虐死，有民眾提議立院修法增加凌虐兒童刑度，虐童致死者最重可處死刑，且不得假釋，國民黨團也已提案修法。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天指出，立法院司法及法制委員會本周已排定公聽會，民進黨團會傾聽意見，也願與各界對話，盼朝野能審慎、理性討論相關修法。

上千民眾日前為剴剴案走上街頭，呼籲刑法增訂虐殺兒童罪，也有民眾到行政院「公共政策網路參與平台」提議修法。立院司法及法制委員會22日將舉辦「虐童刑責法制總檢討」公聽會，國民黨團提案，對凌虐幼童致死者，應比照犯強盜罪因而致人於死者，最高刑度提高至死刑或無期徒刑。

吳思瑤說，制度面的補強絕對是立法院的重中之重，民進黨團除了呼籲不要再政治消費個案，應提出政策解方才是正道，因此民進黨團提出6部法案的研修，以及5大面向、11個政策的配套，都是希望讓兒少權益補破網。

吳思瑤說，針對刑法的第286條修正案（凌虐兒童致死傷罪），民進黨團尊重社會各界討論，過去立院針對刑法第286條曾3度進行修法，加重虐童刑責，包括第8屆立法院修法，明定凌虐未滿16歲的人，加重刑期與罰金；第9屆立法院再修法，擴大被害者年齡範圍至18歲，並加重刑責，且首次增訂凌虐致死亡重傷罰則；第11屆的立法院則是修法，對於未滿7歲的受害者，加重刑責至二分之一。

吳思瑤指出，每次討論刑法第286條修法時，民進黨團都努力回應社會期待，也兼顧法律衡平，現在社會有修法呼聲，本周立法院司法及法制委員會已排定公聽會，民進黨團願意正向討論，會聽各界意見與對話，盼各黨能審慎、理性討論相關修法。