民眾黨台中大宣講…蔡壁如「被排擠」未上台？江和樹：我的時間可以給她

台灣民眾黨昨天在台中舉辦「518退貨ㄌㄨㄚˋ」，現場湧入不少支持者，黨主席黃國昌和黨籍立委，甚至是國民黨立委都輪番上台發言，但有人發現民前立委、現任中央委員蔡壁如雖到場，卻未獲邀上台，外界質疑是刻意排擠她？中央委員江和樹今表示，沒有什麼排擠的問題，民眾黨全體上下都非常尊重她。

昨天的活動，就連無黨籍台中市議員陳廷秀也上台講了快10分鐘，但前立委蔡壁如卻默默站在台下舉牌子，並未獲邀上台，外界質疑是否之前和黃國昌競選黨主席的恩怨還未化解，所以到現在還刻意排擠她？

江和樹上午說，他沒有看到蔡壁如，如果蔡有到舞台前，一定會好好的介紹，而且相信中央黨部一定會有讓她上台的機會，「如果中央黨部沒有時間給她，我的時間一定也會給壁如姊」。

他說，去年台中「F4加蔡」也是藍白合作的一種，蔡壁如也選過第一選區立法委員，相信2028年也會繼續代表台灣民眾黨參選中一選區的立委。我們要幫她都來不及了，不可能不給她講話的機會，希望外界不要見縫插針，更何況她真的對我們很重要。

蔡壁如今天表示，不知為何沒找她上台宣講，可能她倡議主題和活動主題不同。她倡議反惡霸，因為現在有多位藍委罷免案已通過二階，將進入三階投票，她認為重點在宣傳要大家出來投票，投下不同意罷免票。

蔡壁如說，她昨天沒上台宣講沒關係，她昨天帶100個環保袋到現場分送宣傳反惡霸、舉牌宣傳，在台下和民眾面對面溝通宣講，一樣達到反惡霸宣傳目的。