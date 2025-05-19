藍營曝最新民調！賴總統明就職周年 逾半民眾憂兩岸軍事衝突、對關稅戰沒信心

賴清德總統明天就職滿周年，國民黨今公布最新民調，53.8%受訪民眾認為兩岸關係惡化；50.3%民眾擔心兩岸在賴政府執政期間發生軍事衝突，也有45.1%民眾不擔心。此外，有54.4%民眾對賴政府因應關稅戰沒有信心，33%民眾則認為有信心。

國民黨智庫今舉行記者會公布賴政府執政周年滿意度民調記者會。智庫執行長柯志恩指出，政府在打詐、司法與清廉三方面皆表現不佳。民調顯示，有44.8%民眾不滿意政府在打詐上的作為，且有45.3%民眾認為司法惡化，也有34.3%民眾認為，相較去年，政府的清廉表現是惡化的。

至於政府在經濟發展的表現，民調顯示，有44.5%民眾不滿意；有54.2%民眾對於政府推動未來經濟發展沒信心；54.4%民眾對政府因應關稅戰沒信心，但也有33%民眾表示有信心。

對於賴政府上任一年來，在台美關係上的表現，民調顯示，有37.2%民眾不滿意，32.1%民眾滿意；53.8%民眾認為兩岸關係惡化，同時有50.3%民眾擔心兩岸發生軍事衝突，不過也有45.1%民眾表示不擔心。

而針對執政整體表現，從1分至100分，賴總統整體表現的平均得分為51.2分，行政院長卓榮泰是51.4分。

若大罷免失敗，民調指出，有41.1%民眾認為賴總統應辭民進黨主席，39.4%民眾認為不應辭。另外，41.7%民眾認為行政院長該換人，35.2%民眾認為不該換；有49.4%民眾認為內閣應改組，29.2%認為不應該改組。

此次民調由國民黨智庫設計問卷，由十方民調公司進行，調查時間自5月13日至5月15日，有效樣本為1069份，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負3%內。

民進黨日前公布黨內民調中心調查顯示，賴清德國政滿意度有57.3％，不滿意度40.2％。國民黨主席朱立倫表示，民調應該真實反映民意，不能變成宣傳或自high的數據，他相信民進黨民調應該是排藍或排白民調，否則為什麼不管哪一家媒體做的，都沒有這樣的結果。

朱立倫說，賴總統、卓院長滿意度民調早就死亡交叉，今天智庫做出來的結果就是他們雙雙「被當」他呼籲賴清德總統要看清事實，不要再躲在只有民進黨員、民進黨支持者羽翼下能接受調查的民調，那是誰都不會相信的民調；如果還不虛心檢討、再用作假的數據來欺騙支持者，只會讓賴總統未來的民調更差。