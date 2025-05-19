虐兒案頻傳…政院通過「托育專法」 民團籲：增違規記點、退場機制

「剴剴案」讓幼兒托育備受關注，行政院會已於5月8日通過衛福部擬具的「兒童托育服務法」草案，將函請立法院審議。托育及就業政策催生聯盟今天公布民間版「兒童托育服務法」修法版本，提出六大改革重點，包括保母違規記點、退場機制，政府要優化調薪機制、將居家托育服務中心全面入法，才能穩定托育品質。

彭婉如基金會組長陳竹儀表示，居家托育服務人員是許多雙薪父母的重要支持，但虐兒事件頻傳，中央主管機關應定期辦理托育資源及需求調查，解決家長送托無門的狀況。另外，每二年檢討修正居家托育發展計畫，因應保母逐漸高齡化及人力不足問題。

陳竹儀強調，要建立不適任保母退場機制，依行為造成的危害程度列記點數1到3點，若在二年內累計點數達6點者，則先暫停新收託8個月，限制調整托育行為。若在五年內又因為前項規暫停新收托達2次，再違規且遭記違規點數，就會廢證。

民間修法版本除了提高托育安全機制，也保障居家托育人員的勞動條件，獲得更穩定的支持與保障。立法委員林淑芬表示，「找保母不是運氣」，這個法案是整個社會共同的期待，而且薪資的調整可以讓居家托育人員感受到尊重。

林淑芬認為，居家托育的私領域要引進托育品質，建立讓家長足以信賴的優質送托環境，這部分要靠公權力來監督、執行。「有些保母超收，雖然違規違法，但難以被重罰，政府應該建立記點、退場機制，避免孩童權益受損，暴露在高度的風險中。」她說。

全國教保產業工會監事陳亮吟表示，托育人員盡心照顧嬰幼兒、成為家長的助力，但是勞動條件長期被忽視，應將托育費用調整頻率與公式，納入於兒童托育服務法，制度化保母薪水的調整機制，有助於擴大招募新血，也能為托育服務領域留住好人才。

台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋指出，根據衛福部調查報告，養一名0至6歲兒童的家庭，平均每月支出約5.4萬元。「兒童托育服務法」專法除了建立保母退場機制，也要保障在宅保母的薪資水準，目前保母的每年薪資增長不到2%，根本無法跟上物價通膨的程度。