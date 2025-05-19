觀光列車未設無障礙設施 監察院糾正交通部等3機關

監察院今天說，阿里山林鐵栩悅號、福森號及台鐵鳴日號等觀光列車未設置無障礙設施，漠視身心障礙者權益，因此通過糾正農業部林業及自然保育署、台鐵公司及交通部，請行政院會同相關部會正視障礙者權益。

監委王幼玲透過新聞稿指出，阿里山林業鐵路自民國113年恢復全線通車，打出「從林開始、鐵定成行」口號，農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處推出巨資打造福森號、栩悅號觀光列車，卻只參考日本觀光列車美學設計概念，沒有借鏡無障礙規劃，忽略身心障礙者權益，欠缺社會包容性。

王幼玲說，林鐵文資處在107年於設計初始階段就有審查委員提出是否應設置無障礙規劃，林鐵文資處卻未正視處理，農業部林業及自然保育署收到相關列車規劃及設計製造、營運招標等函報資訊，也未能察覺阿里山林鐵文資處錯認觀光列車不須設置無障礙設施，督導不周，實有違失。

王幼玲指出，台鐵公司營運的鳴日號、環島之星、藍皮解憂號、兩鐵旅遊列車等列車也未設置無障礙設施。

王幼玲說，110年交通部台鐵局通用設計推動委員會、交通部無障礙交通環境推動小組都曾討論鳴日號沒有無障礙設施的問題，並建議後續台鐵公司觀光列車需將無障礙納入核心價值，但接續的環島之星、藍皮解憂號、兩鐵旅遊列車等仍沒有無障礙設施，台鐵公司顯然漠視身心障礙者權益，對會議決議視若無睹。

王幼玲表示，交通部是身心障礙者搭乘大眾運輸工具、交通設施、觀光等權益規劃推動的主管機關，應熟稔無障礙運輸服務規範及研商機制，卻沒有督導當時的交通部台鐵局確實辦理，實有疏失。

王幼玲指出，現行行政院層級雖設有身心障礙者權益推動小組、衛生福利部設有身心障礙者權益保障推動小組，以追蹤協調部會無障礙規劃議題，但實際上難確實發揮全面、主動監督效果，身心障礙者看到問題仍須逐一檢舉抗議，疲於奔命。