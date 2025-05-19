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台灣政府首度應邀 林飛帆出席波羅的海國防論壇

中央社／ 維爾紐斯19日專電

國安會副秘書長林飛帆日前訪問愛沙尼亞，出席波羅的海重要國防安全論壇，為台灣政府首次獲邀參與。林飛帆在會中分享台灣因應中國灰色作戰與假訊息攻勢的經驗，並呼籲理念相近國家加強合作，共同因應混合威脅。

根據駐拉脫維亞代表處新聞稿，林飛帆於15日至18日應愛沙尼亞智庫「國際防禦及安全中心」（ICDS）邀請，參加波羅的海地區重要國防與安全論壇「Lennart Meri Conference」（LCM），與會者包括多國總統、總理、外交與國防部長以及學者專家，針對區域及國際安全政策進行交流。

駐拉脫維亞代表處指出，這是第一次台灣政府高層受邀出席該高階安全對話，具重要政治象徵與國際宣傳意涵。

林飛帆於16日晚間出席由愛沙尼亞國總統卡里斯（Alar Karis）主持的歡迎晚宴，18日上午作為與談人參加主題為「應對混合威脅的全面防衛」（TotalDefence Against Hybrid Threats）討論會，期間並參加多場研討會。

在討論會上，林飛帆簡介國安會職掌，說明中國對台軍事威脅、假訊息攻勢、認知作戰及灰色地帶戰術持續升高，並分享台灣政府如何透過提升社會韌性、整合公私部門資源及積極拓展國際交流等具體作為，強化全民防衛。

林飛帆指出，中國不僅協助俄羅斯侵略烏克蘭，亦在亞太及南海與俄方舉行聯合軍演，雙方在國際敘事、灰色作戰及破壞海底關鍵基礎設施方面互為借鏡。此外，中國對俄羅斯、伊朗與巴基斯坦等威權國家出口高科技與軍備零組件，凸顯歐洲與印太地緣安全密不可分。

他強調，台灣與歐洲理念相近國家應加強合作，共同制定因應策略與法制架構，並善用人工智慧、低軌衛星及無人載具等新興科技，提升執法能量，建立國際規範。

討論期間，與會者在中國對台採取多面向威脅與恫嚇表達關切，並高度關注台灣在強化全民防衛與社會韌性方面的經驗。

本次出訪愛沙尼亞期間，林飛帆也應愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）之邀，參訪Maarjamäe Memorial戰爭紀念園區。該園區紀念愛沙尼亞人民百年來遭受的極權統治之苦，以及為捍衛主權而犧牲的烈士與被迫遷離家園的人民。

裴克多親自陪同導覽，並在穿越刻有歷史記憶的紀念牆時表示：「我們必須不斷提醒世界，侵略者不會自我停止，除非我們勇敢地阻止他們。」

林飛帆則分享台灣曾歷經威權統治，因此更珍惜得來不易的民主自由。他指出，台灣與愛沙尼亞在追求民主與人權的信念上有深厚連結，期盼雙方在共同價值與既有合作基礎上，持續深化夥伴關係。

林飛帆 愛沙尼亞 國安會

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