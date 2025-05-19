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綠內參民調她大幅領先 謝龍介：綠營兩造耍弄民調數字

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
民進黨台南市長初選民調曝光，立委陳亭妃（右）比立委林俊憲（左）多贏國民黨謝龍介20.3個百分點。圖／聯合報系資料照片
民進黨台南市長初選民調曝光，立委陳亭妃（右）比立委林俊憲（左）多贏國民黨謝龍介20.3個百分點。圖／聯合報系資料照片

民進黨台南市長初選白熱化，傳有綠營自作內參民調，民進黨立委陳亭妃不只領先黨內對手、立委林俊憲，且大幅領先國民黨立委謝龍介。謝龍介今天表示，所有民調他都會參考，但跟以往相比「贏我的變輸我」，這是綠營陳亭妃、林俊憲兩造初選過程在耍弄民調數字，他會照既有步調走，請大家眼睛放亮，繼續慢慢看下去。

民進黨台南市長兩組擬參選人林俊憲、陳亭妃都已進入選戰模式，日前傳出林俊憲4月底民調出現逆轉勢頭。不過據掌握，一份由趨勢民調所做內參民調，陳亭妃在黨內互比仍領先林俊憲約17個百分點；和國民黨台南市長擬參選人謝龍介對比，陳亭妃更是大幅領先謝龍介40.1個百分點，林俊憲則領先謝19.8個百分點。

謝龍介回應，關於民進黨內參民調參考就好，所有民調他都會列為參考，林陳兩造在初選，每天都指他跟誰比較好，但結果現在民調贏他的變輸他，林陳兩人相互耍弄民調數字，他還是非常淡定，照既有腳步走，重點是台南民眾已經受不了了，民進黨的參選人們光是看板就花了幾千萬元到上億元，將來是要回饋金主，還是要回饋台南民眾？所以大家眼睛放亮繼續看、慢慢看，看久就知道。

國民黨立委謝龍介。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報系資料照片

民調 林俊憲

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