綠內參民調她大幅領先 謝龍介：綠營兩造耍弄民調數字

民進黨台南市長初選白熱化，傳有綠營自作內參民調，民進黨立委陳亭妃不只領先黨內對手、立委林俊憲，且大幅領先國民黨立委謝龍介。謝龍介今天表示，所有民調他都會參考，但跟以往相比「贏我的變輸我」，這是綠營陳亭妃、林俊憲兩造初選過程在耍弄民調數字，他會照既有步調走，請大家眼睛放亮，繼續慢慢看下去。

民進黨台南市長兩組擬參選人林俊憲、陳亭妃都已進入選戰模式，日前傳出林俊憲4月底民調出現逆轉勢頭。不過據掌握，一份由趨勢民調所做內參民調，陳亭妃在黨內互比仍領先林俊憲約17個百分點；和國民黨台南市長擬參選人謝龍介對比，陳亭妃更是大幅領先謝龍介40.1個百分點，林俊憲則領先謝19.8個百分點。