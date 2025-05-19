反對加重虐殺兒少刑責？法務部長：最重已可用殺人論罪

有13萬名網友因剴剴案上公共政策網路參與平台提議調高虐童者刑責，致死者應處無期徒刑或死刑且不得假釋，法務部第一時間回應不予採納。法務部長鄭銘謙今在立法院說明，當初法務部的態度是著重在法律現狀的說明，對於惡意凌虐兒少致死，他認為現行法律最重已可用殺人論罪。

對於提高虐童刑責，多名國民黨立委如羅智強、王鴻薇、葉元之今天都在立院司法及法制委員會上關心法務部的態度。鄭銘謙表示，剴剴案有關的兒少保護一定要非常的落實且非常完備，因為虐童、虐少這種行為是人神共憤，天理難容，絕對是零容忍。

鄭銘謙指出，法務部目前在法制上檢討說那些可以再努力，因為此類讓我們全民痛心、兒童被虐殺的案件，他覺得不能再發生，因此會再把法制做更周延的研議，請給法務部一些時間，會盡快來做處理。

另外，有關不得假釋部分，法務部有提案殺人、殺人未遂被判10年以上徒刑不得假釋，有些虐童的個案可能是有單純的凌虐，有些則可能會嚴重到殺人的程度，這部分法制上能不能更周延，部內正在研議中，任何法律都可以做滾動式的檢討。

羅智強表示，剴剴案的犯行令人髮指，連作證的台大醫師都說沒看過這麼嚴重的暴行，由於檢方是以凌虐兒童致死起訴，該罪最重並沒有死刑，因此他和國民黨團都已提案修法，將凌虐兒童致死罪改為最高可判處死刑，來符合罪刑相當的原則，另修刑法規定觸犯虐童致死罪被判有期徒刑者不得假釋。

鄭銘謙指出，就凌虐致死來說，他有較不一樣的思考，如果凌虐一開始就不違反行為人的本意，這種間接故意根本就是一種殺人的行為，態樣可以從凌虐重傷致死到私行拘禁凌虐而致死，甚至到殺人，但這些不同態樣的分布都要視個案證據的蒐集和認定。

對於羅智強質疑，法務部是否仍反對對虐童加重刑責？鄭銘謙說明，有些凌虐是有未必故意，對應的主刑已經很清楚，單純的凌虐致死現在最重就是無期徒刑，但他認為若行為人一開始就認為「死了沒關係」，這樣更加可惡，這樣就已經到了涉嫌殺人的程度。

召委吳宗憲則補充，法務部是從立法技術面來思考，也就是前面的凌虐跟後面的死亡，它不是殺人故意，後面那個死亡是類似過失致死的概念，所以法務部認為不宜用殺人罪去認定或加高到死刑。但他建議法務部思考，既然現在人民有這樣的需求，其實是可以多溝通，就像現有刑法中的強盜殺人罪，它後面的殺人也可能屬於過失致死，最重仍能判處死刑。