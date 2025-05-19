立委指農業移工聘僱恐錯過季節 陳駿季盼勞部獨審

國民黨立委楊瓊瓔今天呼籲，農業移工新制上路，因審查需時間仍要等待，而農業有季節性的需求，應該加速。農業部長陳駿季說，會和勞動部討論，盼農業移工部分可先單獨審查。

立法院經濟委員會今天處理或審查114年度中央政府總預算有關農業部及所屬主管預算凍結案等30案。

楊瓊瓔說，9日新上路的農業移工新制，開放額度已增加到2萬人，拿到農業部的許可證後，還要向勞動部提出聘僱申請，但農業與一般行業不同，有季節性的需求，建議農業部應與勞動部討論如何加速，不要讓農民等2、3個月，造成錯過需求。

陳駿季表示，有和勞動部討論，因農業有季節性，盼針對農業部分的移工，可先單獨審查，無論人多人少，至少速度可快一點，這週他會再和勞動部長洪申翰談，確認有無修法必要，若不用修法就可立即處理。

政府為強化農業勞動力，今年5月9日起，實施農業移工政策新制，將原有開放總額1萬2000人擴增至2萬人，並擴大產業類別，新增芽菜、草皮及調整食用菇蕈、種苗（水稻育苗）生產規模鬆綁雇主資格，支援多元發展。