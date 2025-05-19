倫敦充斥台灣味 蔡英文：盼集結彼此讓台灣走向世界

前總統蔡英文在英國訪問行程的第3天，回到她的母校、倫敦政治經濟學院（LSE）發表演說，談新國際秩序下台灣的經濟韌性。19日是她在英國最後一場公開行程，她參觀了Notting Hill周邊景色、與台灣觀光宣傳計程車合體，並與旅英台籍藝文人士午餐會，也參觀了台灣亞洲超市LingerMart。她說，希望每一個台灣人，都能展現韌性，發揮影響力，集結彼此的力量，讓台灣走向世界。

蔡英文在臉書表示，19日她與一群在英國的台灣藝文工作者餐敘，他們之中的有些人，待在英國超過25年，用表演藝術、用創作，把台灣的觀點帶到國際觀眾眼前，讓世界「聽見台灣的聲音」。外交部與觀光署的同仁也發揮創意，在倫敦的計程車上，貼上 #Taiwan、#WavesofWonder 的廣告，讓來自世界各地的遊客，都可以在倫敦街頭「看見台灣的意象」。

她提到，自己也聽說，倫敦有一家台灣人開的超市 #LingerMart，裡頭賣著來自台灣的美食，有她喜歡的刈包、滷味，還有脆迪酥、小泡芙、乖乖等零食，希望用滿滿的台灣味，讓世界「品嘗台灣的美味」。

蔡英文坦言，這幾天有很多朋友留言、私訊給她，跟她說謝謝，感謝她的團隊與第一線的外交同仁，繼續為了台灣打拚，到國際上結交朋友。她認為，其實應該要說謝謝的人是她。這一趟歐洲的訪問，隨處可見貢獻自己心力的台灣人，在世界各個角落用自己的方式，宣傳台灣。

蔡英文表示，謝謝大家這麼努力，發揮自己的專長與創意，讓台灣在國際上嶄露頭角。她也希望每一個台灣人，都能展現韌性，發揮影響力，集結彼此的力量，讓台灣走向世界。

日前，蔡英文於LSE演講時指出，全球貿易關係的再平衡與重定義，讓國際經濟面臨前所未有的不可預測性。各國應開始規劃自身的調整路徑，這將包括在全球供應鏈中的重新定位，並提升經濟的韌性。在這方面，台灣有一些經驗可以分享。

蔡英文表示，作為一個高度開放、對貿易極為依賴的島嶼經濟體，台灣對全球貿易體系與金融市場的變化特別敏感。在過去幾十年中，台灣歷經多次全球危機。但每一次，不僅化危機為轉機，更進一步推動轉型與升級，讓經濟體質更為強健，並增強對外部衝擊的抵抗力。原因之一，是台灣從未倒退到保護主義的思維中，而是選擇鞏固經濟基本面，強化產業競爭力。

蔡英文提到，在每一次關鍵轉折點上，台灣政府都大量投入於人力資本與基礎建設，並積極刺激內需、提升經商環境與國際競爭力。同時，政府也大力支持企業自我升級、重新定位供應鏈角色，提升整體韌性與效率。

她說，正是這種積極面對挑戰的態度，使台灣能夠在面對中國大陸「紅色供應鏈」的競爭時，另闢蹊徑。當大陸企業以政府補貼進行削價競爭時，台灣企業選擇不參與「價格戰」，而是致力於在全球供應鏈中，成為不可或缺的關鍵零組件提供者。

她也說，台灣過去因應全球貿易體系多次調整的經驗，也讓我方更有信心應對目前美國政府以關稅為手段、希望縮小貿易逆差的政策。她相信，現任台灣政府將全力以赴，積極與美國展開建設性對話，協助產業調整，維護國內經濟與金融穩定，讓台灣繼續保持競爭力，並持續對全球貿易體系作出貢獻，成為世界可靠的夥伴。