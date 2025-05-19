快訊

輝達宣布與台積、鴻海及政府聯手打造大型超級電腦 作為台灣AI基礎建設基石

女兒「全美第一商學院」三主修超狂學霸 蔣雅淇自嘲：媽媽土了！

「很痛不會輕一點」男暴打女牙醫臉部受創流血 落跑後又自行投案

受邀出席日本廣島原爆80年紀念活動 盧秀燕：追求和平要能夠避戰

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕說，日本廣島原爆80年紀念，讓人類思考，如何追求和平，要能夠避戰，不要讓戰爭發生。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕說，日本廣島原爆80年紀念，讓人類思考，如何追求和平，要能夠避戰，不要讓戰爭發生。記者黃寅／攝影

今年是日本廣島原爆80年紀念日，台中市長盧秀燕說，對於廣島市長邀請她出席廣島市政府舉辦的慰靈、哀悼紀念儀式，時間上能否出席還在看。但是，此一紀念日，也在提醒，希望透過這個歷史教訓，讓人類思考，如何追求和平，要能夠避戰，不要讓戰爭發生。

盧秀燕上午出席一項動土活動時做以上表示，她說，上周廣島市議會副議長帶了7、8位市議員來拜訪她，並且送上廣島市長的親筆邀請函，希望8月6號紀念日當天能夠邀請她出席廣島原爆80年紀念日的慰靈、哀悼紀念儀式。

她說，不管能不能出席，戰爭、原爆就是人類的災難，也是人類的悲哀，是人類的受難。因此，要思考如何避免戰爭的發生，避免帶來人類的災難和苦難，也要對廣島的民眾表示哀悼之意，希望透過這個歷史教訓，讓人類思考，如何追求和平，要能夠避戰，不要讓戰爭發生。因為戰爭受難的、苦難的是人民。

盧秀燕 戰爭 廣島

延伸閱讀

盧秀燕接獲廣島和平紀念儀式邀請 籲思考如何避戰

盧秀燕指控非核後中火火力全開 台電：不能以某一時間判斷

影／非核家園第3天中火夜間火力全開 盧秀燕疾呼：我們非常憂心

台中藥師公會理事長交接 盧秀燕讚2藍委：藥師守護神

相關新聞

13萬人籲法務部加重虐童刑責 鄭銘謙改口：研議中

日前愷愷案造成民怨沸騰，13萬名網友在公共政策網路參與平台提議調高虐童者刑責，希望致死者應處無期徒刑或死刑且不得假釋，但...

立委修法要推法庭直播 女法官協會：恐讓個案被肉搜、公審

立委黃國昌等人日前提出法院組織法部分條文修正草案，將修法推動法庭直播，中華民國女法官協會今發聲明指出，法庭直播恐讓個案被...

「閃靈」林昶佐成駐芬蘭代表 鈕則勳：芬蘭情何以堪

外交部長林佳龍今天上午在立法院證實，「閃靈樂團」主唱、前立委林昶佐將被總統任命為駐芬蘭代表。中國文化大學廣告系教授鈕則勳...

林佳龍證實 林昶佐將出任駐芬蘭代表

傳前立委林昶佐將出任駐芬蘭代表，外交部長林佳龍今（19日）在立法院外交國防委員會表示，「外界關切林昶佐先生的人事案，現在...

【重磅快評】台獨金孫賣台論 蔡英文認同賴清德說法？

520前夕，賴清德總統語出驚人拋出「中國要併購台灣就要提條件」，出乎意料把「台灣可併購」列入選項；台獨金孫公然兜售「新賣...

罷免南投2綠議員再爆逾百件死亡連署　綠將第5波提告

民進黨今天指出，中選會公布民進黨南投縣議員陳玉鈴、蔡銘軒罷免案二階連署查對結果，再度出現高比例死亡連署，國民黨諸多違法行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。