受邀出席日本廣島原爆80年紀念活動 盧秀燕：追求和平要能夠避戰

今年是日本廣島原爆80年紀念日，台中市長盧秀燕說，對於廣島市長邀請她出席廣島市政府舉辦的慰靈、哀悼紀念儀式，時間上能否出席還在看。但是，此一紀念日，也在提醒，希望透過這個歷史教訓，讓人類思考，如何追求和平，要能夠避戰，不要讓戰爭發生。

盧秀燕上午出席一項動土活動時做以上表示，她說，上周廣島市議會副議長帶了7、8位市議員來拜訪她，並且送上廣島市長的親筆邀請函，希望8月6號紀念日當天能夠邀請她出席廣島原爆80年紀念日的慰靈、哀悼紀念儀式。

她說，不管能不能出席，戰爭、原爆就是人類的災難，也是人類的悲哀，是人類的受難。因此，要思考如何避免戰爭的發生，避免帶來人類的災難和苦難，也要對廣島的民眾表示哀悼之意，希望透過這個歷史教訓，讓人類思考，如何追求和平，要能夠避戰，不要讓戰爭發生。因為戰爭受難的、苦難的是人民。