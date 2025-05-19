林佳龍：南非還沒完全拆彈 可能會有新動作

南非政府要求台灣駐南非代表處遷離其首都普利托利亞，打壓動作不斷，外交部長林佳龍今天在立法院外交及國防委員會表示，南非案還沒完全拆彈，對方也可能還會有新動作，已經發生的改名和隱匿資訊等行動，都是比較不成熟的做法，台灣很謹慎處理，「我們不認為危機已過。」

南非政府分別在去年10月及今年1月兩度致函台灣駐南非代表處，要求遷離首都普利托利亞，兩國磋商之際，南非外交部官網3月將台灣代表處名稱自「台北聯絡代表處」（Taipei Liaison Office）更改為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office），並將其列在國際組織駐南非名單之中，日前又逕行將台灣在普利托利亞代表處的地址刪除，改為約翰尼斯堡地址，此外，南非也刪除我現任駐南非代表欄位。

林佳龍表示，南非案還沒完全拆彈，為何南非小動作不斷，大家都可以理解中國壓力，南非方面才會想做些什麼處理，例如改名或隱匿資訊等，這是比較不成熟的做法，也好像是在交待什麼；實際上，這些行動不只國際關切，連南非執政聯盟成員都不斷反對這種片面行為。

林佳龍表示，外交部很謹慎處理此事，不會認為危機已過，壓力還是持續在，尤其南非今年主辦G20峰會，中國國家主席習近平可望出席，「今年內我們全部是處於警戒狀態中。」

林佳龍表示，最新狀況是，台灣希望談判並交涉台斐雙邊協議內容，但南非迴避拖延；外交部針對駐南非的領務人員安全及國人辦理事務的權利，都有因應對策和對等反應。

此外，中國—拉美和加勒比國家共同體（CELAC）論壇第四屆部長級會議13日在北京舉行，台灣在拉美的兩個邦交國海地與聖露西亞也出席此次會議。

林佳龍答覆民進黨立委王定宇質詢說，這些都是必須注意的警訊，但目前都在可控範圍內。

林佳龍表示，外交部從2月起就對海地交涉此事，希望他們不要派人去北京與會，海地外長蔣伯狄（Jean-Víctor Harvel Jean-Baptiste）出席具代表性；王定宇說，聖露西亞雖強調出席人員是以露國勞工黨代表身分與會，並非代表露國政府，但實際上是聖露西亞無任所大使。