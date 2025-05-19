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大阪辦事處宿舍卡關家屬未歸國有？外交部：不實報導

中央社／ 台北19日電

媒體報導，大阪辦事處職務宿舍遲未收歸涉外單位，是因未與駐日本大阪辦事處前處長蘇啟誠遺族和解。外交部今天表示，產權登記變更正在辦理中，切勿作不實臆測與報導。

媒體報導，2018年燕子颱風侵襲日本，導致多名台灣旅客滯留關西國際機場引發紛擾，駐日本大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生。外交部因未與蘇啟誠遺族達成實質和解，大阪辦事處職務宿舍遲未由「處長」名下改隸外交部轄下「臺北駐日經濟文化代表處館產管理委員會」。

對此，外交部上午回應中央社提問表示，駐大阪辦事處館長職務宿舍為國有財產，其建物產權因歷史背景登記於歷任處長名義下，並非歷任處長或其繼承人或其他任何個人所有，目前持續作為處長職務宿舍。

有關駐大阪辦事處館長職務宿舍的產權登記，外交部說明，已指示駐日本代表處及駐大阪辦事處向日方相關機關申請辦理產權登記名義變更，因事涉特權豁免及稅務等複雜議題，駐處正持續諮詢法律專家意見並與日方相關機關協調辦理中。

外交部強調，並無如報導所述因家屬有所不滿，而無法實質和解或拒絕簽署讓渡等「卡關於家屬」情事，請外界尊重家屬，切勿作不實臆測與報導。

大阪 外交部

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