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立委修法要推法庭直播 女法官協會：恐讓個案被肉搜、公審

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
女法官協會今發表聲明，法庭直播恐讓個案被肉搜、公審，造成審判公平性受重大影響，呼籲要審慎評估，廣納意見。圖／聯合報系資料照片
女法官協會今發表聲明，法庭直播恐讓個案被肉搜、公審，造成審判公平性受重大影響，呼籲要審慎評估，廣納意見。圖／聯合報系資料照片

立委黃國昌等人日前提出法院組織法部分條文修正草案，將修法推動法庭直播，中華民國女法官協會今發聲明指出，法庭直播恐讓個案被肉搜、公審，造成審判公平性受重大影響，呼籲要審慎評估，廣納意見。

協會指出，對於立法委員所提出將推動重大矚目案件法庭直播相關修正草案一事，先前於2017年司法改革國是會議中也曾經提出並經專家學者研討，協會即曾表達，在未經審慎評估之下，輕率行之，將使法院與個案訴訟參與人以及整個社會，面臨個案被「肉搜」及隱私之侵害、「全

民公審」的謬誤與罪惡、社會治安的重大衝擊，以及妨礙真實發現。

女法官協會表示，目前我國審理案件，原則均是於公開法庭進行，除依法經權衡保障相關權益，例外不予公開外，均已於公開法庭行之，且於不公開進行之狀況下，仍得允許無妨礙之人旁聽，且國民法官法自2023年1月1日正式施行，讓人民實際參與重大刑案的審理，對提升司法透明與強化社會信任已有相當助益，除使審判過程更為公開外，更建立起司法與人民之間直接對話管道。

協會認為，然而，事實審法庭直播事涉層面甚廣，如證人證述的真實性、被告訴訟權保障、社會輿論對審判獨立的潛在干擾等問題，皆須審慎面對，若未配套完整，可能對審判公正性、程序公平與司法尊嚴造成重大影響。

協會呼籲，針對此一攸關基本人權的重要修法，應透過專家座談、公聽會及跨界協商廣納多元意見，審慎評估實施的時機與範圍，確保任何改革措施都能在保障基本人權、維持審判公正與司法信賴的基礎上，穩健推進。

直播 基本人權 司法改革

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