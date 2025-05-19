【重磅快評】林昶佐出使芬蘭 何時停藥給問嗎？

前立委林昶佐將出任駐芬蘭代表，連日來的討論沸沸揚揚，林昶佐果然是閃靈，未見回應，外交部長林佳龍今天終於證實這項人事案，並說這是總統賴清德重視價值外交的人事任命。林佳龍可能是想破頭才擠出這個說法，但芬蘭是全民國防的國家，因焦慮症曾噴屎噴尿而免役、並說停藥後會去當兵的林昶佐，日後出使芬蘭究竟要開展什麼內容的價值外交？倒是令人好奇。

近來藝人連爆的閃兵醜聞，外交圈傳出前立委林昶佐將接任駐芬蘭代表的消息，時機確實敏感。由於外交部不證實也沒否認，更讓外界認定消息很可靠，但多數認為這項人事案並不適當，連出身綠營的「卡神」楊蕙如都質疑讓閃兵不當兵的林昶佐代表台灣去國外當外交官？「綠營難道沒有人了嗎？」，是誰想要害賴清德總統的民調再跌？

楊蕙如對林昶佐的質疑確有作了一些功課，她貼出過去媒體報導林昶佐閃兵的報導，指林承認當年玩團，力圖緩徵延畢，後來因焦慮症判免役。林還自爆：「到現在仍在服藥，有次去日本忘帶藥，在地鐵站癱了噴屎噴尿，糗到爆。」報導一出，林的同學加碼爆料，指林並非有先天宿疾，卻刻意規避兵役，林還回應「將來如果我停藥了，要我去當兵，我也OK。」

楊蕙如一向愛嗆人，對象不拘藍綠白，之前曾嗆民眾黨前主席柯文哲「若非臭俗辣就開直播辯論對質」，也嗆過前立委邱毅及「神經病高端仔」，最近還嗆了稱「黑熊錢我出」的聯電創辦人曹興誠拿出明細這麼難嗎？她和林昶佐素無恩仇，民進黨不考量專業外派外交官也非第一次，楊蕙如沒必要特別針對林，原因只有一個，就是「要當兵的時候就焦慮症逃兵，要當官焦慮症都好啦？不分藍綠的閃兵我都看不起啦！」，這個邏輯確實簡單有力。

賴清德已拍板，林昶佐的人事案終將要發布，外交部長林佳龍今天在立法院表示，「外界關切林昶佐的人事案，現在辦理中，因為大使的派任是由總統決定，所以作業程序進行中」；也就是說人事案已經定了，但不是他決定的，意在甩鍋，不言自明。

林佳龍還擠出一段肯定林昶佐的話，指賴清德重視價值外交，林昶佐曾任立委，參與外交國防委員會，了解外交和人權等議題，對於和北歐地區推動總合外交，應該會有很好的表現。但林佳龍也只能言盡於此，因為最大的問題還是閃兵，林佳龍表示，林昶佐是否涉及兵役問題，將由本人說明。

林佳龍想出以推動價值外交、總合外交來推薦林昶佐，如果林昶佐出使的是別的國家，或許還勉強PASS， 但偏偏芬蘭是貫徹全民國防的國家，林佳龍拿出價值外交來推薦林昶佐，就顯得格格不入。芬蘭對於台灣派出有涉及兵役問題的人來當大使，難道會認為是出自慎重的選擇嗎？我方有考慮芬蘭的觀感嗎？

芬蘭人口僅550萬，加入北約後採行義務役，男性需服1年兵役，女性雖無強制兵役義務，但可自願加入，芬蘭公民在兵役期間接受基礎訓練後，分發至各部隊接受專長訓練及各式演訓，由步槍兵轉為戰鬥人員，退伍後則成為後備軍人，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲就極力推崇芬蘭常備部隊和後備軍人形成有效的嚇阻力量。

綠委吳思瑤附合賴清德的人事案，認為林昶佐出任芬蘭代表，可以用文化做外交、用音樂和世界各國做朋友，林會是最好的代言人；雖然閃靈樂團排不上知名音樂APP重金屬搖滾音樂前25名，也沒有進入芬蘭iTunes重金屬排行榜前100名，但基於主張全民國防的立場，蘇紫雲會支持有兵役爭議的林昶佐去貫徹全民國防的芬蘭當代表嗎？