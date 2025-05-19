修法虐殺兒童者判死刑 綠：傾聽意見願與各界對話

關於「剴剴」案，民眾附議凌虐故意殺害兒童者應處死刑，且不得假釋等，在野黨也拋出相關想法。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪指出，民進黨團傾聽意見，也願意與各界對話，在修法上，希望各黨能審慎、理性討論。

吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪，針對「剴剴」案引發社會關注，藍營希望提高虐童刑度，最重可處死刑，以及無期徒刑不得假釋等議題，作相關說明。

吳思瑤說，社會關注「剴剴」案，而在制度面的補強，絕對是立法院重中之重的工作，因此民進黨團除一直呼籲，對於個案不要再進行政治消費，而是要提出政策解方才是正道，因此民進黨團提出6部法案的研修，及5大面向、11個政策的配套，都是希望讓兒少（權益）補破網。

吳思瑤說，針對刑法的修正案，民進黨團尊重社會各界的討論，而立法院針對刑法第286條，立法院曾3度進行修法，加重虐童刑責，包括第8屆的立法院修法，明定凌虐未滿16歲之人，加重刑期與罰金。

吳思瑤表示，第9屆立法院再修法，擴大被害者年齡範圍至18歲，並加重刑責，且首次增訂凌虐致死亡重傷罰則；第11屆的立法院則是修法，對於未滿7歲的受害者，加重刑責至1/2。

吳思瑤指出，民進黨團在每次討論刑法第286條修法時，都努力回應社會的期待，也兼顧法律的衡平，現在社會有修法呼聲，而本週立法院司法及法制委員會已排定公聽會，民進黨團願意正向討論，會傾聽各界意見與對話，在修法上則是希望各黨能審慎、理性討論。

法務部發布新聞稿指出，有關公共政策網路參與平台提案凌虐兒童的刑責修法方向，提出2項重點說明，首先，法務部向來主張對於虐童犯行應予嚴懲重罰，第二，對於各界相關建議，將廣納意見審慎研議修法。